Primero de Mayo confinado en Galicia: 'La Internacional' en las ventanas y “manifestaciones virtuales”

La CIG es el sindicato con más delegados de Galicia. La manifestación que convoca en Vigo cada Primero de Mayo suele ser una de las más concurridas del Día Internacional de los Trabajadores. Pero el confinamiento derivado de las medidas para combatir la epidemia de coronavirus lo ha cambiado todo. También la manera en que las centrales sindicales conmemoran el orgullo de clase. La CIG ha optado por ventanas y, en caso de haberlos, balcones: pide a trabajadoras y trabajadores que cuelguen una bandera roja y una bandera gallega con estrella. Y a las 12 del mediodía, que salgan a entonar el himno del movimiento obrero, La Internacional.

Protexamos a clase traballadora, non o capital es el lema del sindicato nacionalista, que hace alusión a la crisis socioeconómica que está desatando el COVID-19. “La infección discrimina entre ricos y pobres, no afecta por igual a todas las clases”, declaraba su secretario general, Paulo Carril, en la presentación de la campaña del 1 de Mayo, “y esta nueva crisis, cuando en Galicia aún no hemos salido de la anterior, no se puede afrontar con nuevo saqueo a los trabajadores”. Carril atacó duramente a Núñez Feijóo, de quien dijo que “jueda a ampliar el caos y el abuso patronal, presa de un obsesivo electoralismo”.

Pero la CIG, que ya ha promovido algunas protestas de preparación de la emblemática fecha, no es la única central que ha programado acciones para este viernes. Más allá de la iniciativa de la CUT de desfilar en automóviles y que se dirimió en los tribunales, UGT ha difundido su campaña con el eslogan Traballo e servizos públicos. Outro modelo social e económico é necesario, compartido con Comisións Obreiras. Durante la mañana del día 1 habrá “manifestaciones virtuales” en sus páginas web y a las 12 intervendrán 14 operarios de 14 “sectores esenciales”. “También está prevista la participación de personalidades del mundo de la arte y la cultura”, indican fuentes de UGT. A las 12.30 hablarán los secretarios generales de las federaciones y uniones gallegas.

El secretario general de Comisións Obreiras en Galicia, Ramón Sarmiento, se dirigió a sus afiliados hace unos días para exponerles que, “en un escenario singular, los sindicatos tendremos que reiventar las reivindicaciones debido a la prohibición de las movilizaciones durante el estado de alarma”. Ya más metido en el contenido, afirmó que “es necesario poner el centro del modelo económico social el trabajo, es necesario que se priorice el derecho al trabajo en condiciones justas, con salarios dignos, como elemento determinante de una nueva normalidad económica”. Sarmiento y José Antonio Gómez, líder gallego de UGT, pronunciarán sus discursos a la una del mediodía.