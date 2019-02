“Sinceridad”, “sensibilidad”, “rigor”, “decente”: los elogios de PP y PSOE a los exministros Pastor y Blanco por el Alvia

"Usted me dirá, 'era mi deber', no me dé las gracias; pues sí, creo que debemos dárselas porque nos parece que honestamente usted se implicó sobremanera en intentar que las cosas en aquellos trágicos momentos no fueran peores". Ese elogio a la exministra popular de Fomento y actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, fue pronunciado este lunes por Celso Delgado, portavoz de su partido en la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente del Alvia en Santiago. En la última sesión de comparecencias, en la que Pastor y su antecesor en el ministerio, el socialista José Blanco, se desvincularon de cualquier decisión sobre la seguridad relacionada con el siniestro en el que fallecieron 80 personas, los dos recibieron numerosos elogios por parte de los portavoces de sus partidos: “sinceridad”, “sensibilidad”, “rigor” o “decente” fueron algunos de ellos, palabras que contrastaron con la autocrítica que tanto Pastor como Blanco hicieron de su comportamiento con las víctimas.

En el caso de Pastor, el turno de preguntas del PP, que duró diez minutos, fue ocupado por su portavoz, el gallego Celso Delgado, para dedicar ocho minutos y medio a exaltar las actuaciones de su compañera de partido tras el siniestro. “Le agradecemos la sensibilidad que usted tuvo como persona en relación con este accidente, valoramos el trabajo que hizo”, dijo. El minuto y medio restante se lo ofreció Delgado a Pastor para que dijese lo que quisiese. Finalizado ese tiempo, varios diputados populares presentes este lunes en la sala que no asistieron a sesiones previas de la comisión, entre ellos la también gallega vicesecretaria de Comunicación del PP estatal, Marta González, aplaudieron a Pastor golpeando las mesas.

Previamente, y junto con el citado elogio a la exministra por encima de sus deberes, Delgado le había dado las “gracias por la cumplida información que está usted trasladando a esta comisión con total transparencia, con entera libertad”. En una intervención ausente de críticas, y en la que, como tampoco hizo con Blanco, ni mencionó que en la causa penal sobre Angrois el juez propone juzgar a un cargo de Adif junto con el maquinista por no habilitar medidas de seguridad, Delgado destacó la reacción que “frente a este accidente tuvo la administración, el ejecutivo, el legislativo, todos los grupos parlamentarios”.

El diputado popular Celso Delgado durante la comparecencia de Pastor Congreso de los Diputados

Similar actitud tuvo la portavoz del PSOE, La también gallega Pilar Cancela, con el exministro Blanco, al que dio “gracias por su sinceridad” y calificó como “tremendamente sincero”. Cancela, que como Delgado también pasó por encima de los defectos de seguridad constatados por la instrucción judicial, lamentó que la comparecencia de Blanco “no va a servir de mucho porque las conclusiones para determinadas personas que intervinieron posiblemente ya estén hechas hace tiempo”. Frente a esas personas que no identificó, Cancela exaltó la “responsabilidad y rigor” de Blanco.

La diputada socialista Pilar Cancela durante la comparecencia de Blanco Congreso de los Diputados

Los elogios hacia Blanco y Pastor no se limitaron este lunes a los diputados de sus respectivos partidos sino que el portavoz popular también tuvo palabras de comprensión para el exministro y la portavoz socialista para la exministra, al igual que también lo hizo el portavoz de Foro Asturias. Hasta el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, que se había mostrado muy agresivo con comparecientes previos, elogió a Pastor. “Yo soy bastante parco en halagos sobre todo hacia miembros del Partido Popular, pero es publico y notorio que yo la considero lo más decente y valiente que tiene el Partido Popular”, dijo de la exministra.