El responsable contra la violencia de género de la Xunta, de perfil ante el fichaje de un condenado por agresión machista: “Es una decisión política”

El nuevo director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Antonio Barba, se ha estrenado en el cargo evitando pronunciarse sobre la decisión del PP gallego de incorporar al grupo municipal de A Illa de Arousa a un concejal condenado por una agresión machista. La decisión, argumenta, es “política” y el suyo es un perfil técnico, lo que a su juicio, aconseja que no dé su opinión al respecto: “No puedo ni debo entrar en polémicas que son decisiones orgánicas de partidos políticos”.

Esa polémica se deriva de la decisión del PP de abrir las puertas a Matías González Cañón, que lideró la lista de los populares en las elecciones municipales de mayo de 2023 en A Illa de Arousa. El candidato, que no es militante del partido, fue condenado en 2011 por violencia machista contra su expareja. Se le impuso una pena de 25 jornadas de trabajos comunitarios y nueve meses de prohibición de comunicarse con la víctima, que, tras la agresión, acabó con un diente roto y lesiones cervicales leves. Estos antecedentes fueron publicados por este periódico poco antes de la votación, celebrada el 28 de mayo de 2023. Entonces, el líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, manifestó que le habían pedido a González Cañón que renunciase a presentarse. Él rechazó tomar tal decisión y los populares dijeron que no podían obligarlo, dado que las listas estaban ya proclamadas. Rueda se comprometió, ante esa situación, a que no formaría parte, fuese cual fuese el resultado, del grupo municipal del PP.

Pasadas las elecciones, González Cañón figuraba como concejal no adscrito, pero el PP acaba de dar el visto bueno a que pase ahora a integrarse en el grupo municipal del que Rueda había prometido que estaría excluido. El líder de los populares en Galicia expuso que la decisión la había tomado el PP de Pontevedra y que él no se había opuesto. En la nota de prensa en la que se anunciaba la incorporación de González Cañón el partido se refería a su “ejemplaridad y compromiso contra la violencia machista” y calificaba la agresión machista por la que fue condenado de un “error” por el que ya había respondido ante la Justicia. El propio González Cañón, cuando se hicieron públicos sus antecedentes, participó en un vídeo, arropado por los integrantes del PP de A Illa, en el que cargaba contra la víctima y la acusaba de haber presentado una denuncia falsa.

Este es el caso sobre el que el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero considera que no se debe pronunciar. Las declaraciones, que recoge Europa Press, las hizo este martes en respuesta a preguntas de los medios. “No es una decisión de la Xunta”, ha replicado. Y ha considerarlo que quienes deben contestar son “los responsables” de tomarla. Ha añadido que, “en principio” no se va a posicionar ante este tipo de situaciones cuando afecten a cualquier partido político. Su función como alto cargo de la Xunta ha defendido que se limita a “implementar medidas técnicas a fin de paliar la violencia de género”. “No puedo entrar en decisiones meramente políticas porque creo que no son mi cometido”, insistió.

Barba acaba de ser nombrado para la Dirección Xeral entre críticas de los partidos de la oposición a la nueva estructura de la Xunta, que ha suprimido la antigua Secretaría Xeral de Igualdade y ha creado, a cambio, dos direcciones generales: la que ocupa Barba, que era hasta ahora el responsable del Juzgado de Violencia de Género número uno de A Coruña, y la de Promoción da Igualdade, al frente de la cual está María Quintiana.