El creador de El Ala Oeste y Ocasio-Cortez se cruzan críticas sobre la 'inmadurez' de la nueva izquierda en EEUU

Alexandria Ocasio-Cortez ha respondido al guionista Aaron Sorkin, creador de la serie El Ala Oeste de la Casa Blanca, que afirmó este domingo en una entrevista con la CNN que los jóvenes demócratas "tienen que dejar de actuar como jóvenes".

"Me gusta la nueva generación de jóvenes que acaban de ser elegidos al Congreso. Ahora tienen que dejar de actuar como jóvenes, vale? Es hora de hacerlo", afirmó Sorkin. "Creo que hay una gran oportunidad, más que nunca, para que los demócratas marquen la diferencia. Eso no es solo centrarse en baños transgénero. Eso es un punto de debate con lo que los republicanos intentan distraerte", añadió.

La congresista demócrata criticó posteriormente la posición de Sorkin de ver la igualdad como una maniobra de distracción política. "Última hora: sanidad y derechos para todos no son tendencias", tuiteó la representante por Nueva York. Con 29 años, Ocasio-Cortez es la congresista demócrata más joven y una destacada figura de izquierdas en el partido.

"Cuando la gente se queja de la poca participación en algunas manifestaciones, no es porque las comunidades se muestren indiferentes ante la política, es porque no te ven luchando por ellos. Si no representamos a la gente, ¿por qué deberías sentirte con derecho a su voto?", añadió Ocasio-Cortez.

En otro tuit, la congresista insiste: "No tendríamos que hablar de baños en absoluto si actuásemos como adultos, nos lavásemos las manos y nos preocupásemos de nuestros asuntos en lugar de intentar golpear a los demás. Basándonos en los antecedentes, me sentiría más segura en un baño con una mujer trans que con un poderoso ejecutivo cualquier día de la semana", añadió Ocasió Cortez.

En un hilo en el que la congresista responde a un tuit de la activista LGTB Charlotte Clymer sobre las afirmaciones de Sorkin en el que afirma que el guinosta prioriza la "seriedad (apariencia)" sobre el contenido, Ocasio-Cortez reflexiona sobre la palabra "seriedad", que dice estar cuidadosamente escogida. "¿Alguna vez se han preguntado cómo es que una expresión de una mujer, de una persona queer o de una minoría étnica no se considera que tenga "seriedad", pero hablar como un personaje de Aaron Sorkin sí que la tiene? Los hombres tienen seriedad, las mujeres despiertan simpatía".