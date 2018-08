Australia advierte a Chelsea Manning que no permitirá su entrada al país por su paso por prisión en EEUU

El Gobierno de Australia prevé prohibir la entrada al país a Chelsea Manning, la exanalista militar que filtró miles de documentos de inteligencia estadounidense a WikiLeaks, según ha confirmado este jueves la empresa que gestiona su gira por Oceanía.

Suzi Jamil, directora de Think Inc, que organiza conferencias de Manning en Australia y Nueva Zelanda a partir del domingo, ha señalado que las autoridades australianas han enviado un aviso sobre su intención de negarle la entrada al país debido a su paso por prisión en EEUU.

"Tras hacer un poco de investigación y conversar con muestro consultor legal, existe un inminente potencial rechazo de su visado", ha asegurado Jamil a la cadena ABC.

La estadounidense transgénero, de 30 años, fue condenada en 2013, entonces aún como soldado Bradley Manning, a 35 años de prisión por la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia de EEUU.

Tras la victoria electoral de Donald Trump, el aún presidente Barack Obama le conmutó la condena por el tiempo cumplido y fue liberada de la prisión militar de Kansas en la que cumplía su sentencia.

En un comunicado, Amnistía Internacional ha acusado al Gobierno australiano de intentar silenciar a Manning al asegurar que una negativa a su visado "estaría enviando un escalofriante mensaje de que la libertad de expresión no es valorada por nuestro Gobierno".

El periodista australiano Peter Greste, quien estuvo encarcelado 400 días en Egipto acusado de apoyar a los Hermanos Musulmanes y debe entrevistar a Manning en la Casa de la Ópera, ha señalado en Twitter que esta "tiene mucho que decir y no tenemos nada que temer".

Tanto las oficinas del ministro del Interior, Peter Dutton, como el de Inmigración, David Coleman, han evitado hacer comentarios sobre casos individuales.

Sin embargo, el Ministerio ha aclarado a la emisora SBS que se puede negar la entrada a cualquier persona por varias razones, "lo que no se limita a los antecedentes penales sustantivos o si la conducta de la misma representa un riesgo a la comunidad australiana".

Think Inc ha solicitado a las autoridades australianas que consideren su posición y ha presentado más de 10 cartas de apoyo de individuos y organizaciones que apoyan su entrada en el país. "Creemos que no presenta ninguna amenaza a los miembros de la comunidad australiana", ha señalado la empresa.

Here's our official statement on Chelsea Manning's current visa status. pic.twitter.com/RrrYnudWsJ — Think Inc. (@thinkincAU) 30 de agosto de 2018

En Nueva Zelanda, el Ministerio de Inmigración analiza si le da el visado a Manning ante la petición de la oposición conservadora para que se le deniegue la entrada al país por sus antecedentes penales.

"No se trata de libertad de expresión. Es libre de decir lo que quiera, pero no es libre de viajar donde quiera. Otros países ya le han negado la entrada", ha señalado el exministro de Inmigración, Michael Woodhouse, a Radio New Zealand.

Las demandas de veto al visado en Nueva Zelanda han sido condenadas por el grupo Coalición por la Libertad de Expresión, que puso a Nelson Mandela como ejemplo de personas previamente condenadas a las que se permitió entrar al país.

"La conducta de nuestros aliados en tiempos de guerra es un asunto de gran importancia pública", ha señalado el portavoz de la coalición, Christ Trotter.