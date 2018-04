Berlusconi dice que contrataría al Movimiento 5 Estrellas "para limpiar retretes"

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha atacado este viernes al Movimiento 5 Estrellas (M5S), que se niega a pactar un gobierno con él, y ha afirmado que solo contrataría a sus militantes "para limpiar los retretes" de sus empresas.



"Son personas que nunca han hecho nada en sus vidas. En mi empresa les contrataría para limpiar los retretes", ha señalado el líder de Forza Italia en un acto electoral en Casacalenda, en la región de Molise (centro), que el domingo celebra elecciones locales.



El ex primer ministro se ha referido también al responsable del M5S, Luigi di Maio, y aunque ha reconocido que "tiene un buen modo de hablar", afirmó que "nunca ha creado nada bueno para sí, para su familia o el país".



"No podemos confiar Italia a gente como él", ha afirmado el líder conservador, inhabilitado para ejercer cargo público hasta 2019, pero que guía y hace campaña para su partido "Forza Italia".



Sus palabras se producen mientras el presidente de la República, Sergio Mattarella, busca una fórmula para crear un Gobierno tras las elecciones del 4 de marzo, en el que el M5S fue el más votado pero superado por la coalición de derechas de Berlusconi, la Liga Norte (LN) de Matteo Salvini y los ultraderechistas Hermanos de Italia.



Mattarella ha tratado de que estas dos fuerzas políticas, sin mayoría para gobernar por sí solas, acerquen posturas y sumen una mayoría parlamentaria, pero esto no ha sido posible dada la negativa del M5S a pactar con Berlusconi, su principal enemigo.



Algunos representantes del M5S han respondido rápidamente al ataque del ex-Cavaliere, como el senador Nicola Morra quien en un tuit ha afirmado "mejor vivir honestamente, puede que limpiando retretes, que acordar con la mafia".



El portavoz en del M5S en el ayuntamiento de Bolonia (norte), Massimo Bugani, ha publicado en Facebook una foto en la que se le puede ver limpiando unos baños junto a un mensaje que decía "respeto para quien limpia los váteres y permite que vivamos en un mundo limpio".



Y posteriormente subió otras cuatro imágenes con militantes de esta formación fregando el suelo o limpiando el espejo de un baño.



Esta mañana en la primera etapa de su gira por Molise, en Larino, Berlusconi ha señalado que "ningún acuerdo es posible" con el M5S, que sí que aprobaría gobernar con la Liga Norte y trata de que Salvini rompa su alianza con el ex-Cavaliere.



Y ha calificado a esta formación como "un partido que no conoce ni siquiera el A,B,C de la democracia, que siente envidia social, que está formado solo por desempleados y que representa un peligro para Italia".



"Los italianos han votado muy mal. Sigo todo con disgusto, todo va de mal en peor", lamentó el político octogenario.