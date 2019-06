Estados Unidos acusa a Irán del ataque a dos petroleros en el Golfo de Omán

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha acusado a Irán de estar detrás de los ataques a los dos petroleros en el Golfo de Omán ocurridos este jueves. "La valoración del Gobierno de Estados Unidos es que la República Islámica de Irán es responsable de los ataques ocurridos hoy [por este jueves] en el golfo de Omán", ha dicho en un breve comparecencia ante los medios de comunicación.

A las declaraciones de Pompeo se suma este viernes la publicación de un vídeo por parte del Pentágono en el que supuestamente aparecen miembros de la Guardia Revolucionaria iraní quitando las minas sin detonar de uno de los cargueros atacados.

BREAKING : US Military/Centcom releases Video reportedly showing #Iran IRGC in a boat removing unexploded limpet mine from one of Ships that were struck today. B & W footage: pic.twitter.com/7Pa0FcZjkC

En sus declaraciones a los medios, el secretario del Departamento de Estados ha recordado que Teherán amenazó con un llevar a cabo un bloqueo en el estrecho de Ormuz como respuesta al endurecimiento del embargo del petróleo iraní por parte de Washington en mayo. Para Pompeo, estos ataques serían la constatación de que Irán pretende "cumplir esta promesa".

Por su parte, Irán ha respondido a las acusaciones de Washington culpando a Estados Unidos y a sus aliados de "sabotear la diplomacia", según ha declarado este viernes el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif. Añade, además, que el Ejecutivo estadounidense pretende responsabilizar "sin ninguna evidencia" a Irán de los ataques del jueves contra los dos cargueros.

"Que Estados Unidos lanzara inmediatamente acusaciones contra Irán, sin ninguna evidencia objetiva o circunstancial, solo hace más claro que el equipo B está moviéndose al plan B: sabotear la diplomacia y ocultar su terrorismo económico contra Irán", ha denunciado Zarif en Twitter.

El jefe de la diplomacia iraní se refiere con 'equipo B' al formado por el asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton; el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.

Some misinterpretations necessitate a clarification: #B_Team is sabotaging diplomacy (including important and constructive visit of PM @AbeShinzo) and covering up #EconomicTerrorism by the U.S. against Iran.