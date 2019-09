Japón estrena una herramienta para los que no soportan el llanto de un bebé en el avión

Para aquellos viajeros que quieran evitar el llanto de un bebé en su vuelo, Japan Airlines ahora ofrece una herramienta en su plataforma de reservas por Internet que indicará donde están sentados los infantes, ha recogido The Guardian.

Cuando pasajeros que viajen con niños pequeños (de ocho días a dos años de edad) hagan un reserva con Japan Airlines, un símbolo de bebé aparecerá en su número de asiento en el plano en línea. Esto le indicará a otros viajeros, a la hora de hacer su selección, en qué asientos están ubicados los bebés.

Su herramienta tampoco es un garantía de que podrán evitar el llanto del todo, ha advertido Japan Airlines. Asimismo, la aerolínea ha informado que si el pasajero compra sus billetes de avión mediante un tercero o si forman parte de un grupo turístico, no aparecerá el icono.

Según la portavoz de All Nippon Airways, otra empresa aérea japonesa, su sistema de reservas también posee esta herramienta “desde hace un rato”.

Algunos clientes han expresado su gratitud por las redes sociales. Rahat Ahmed, un hombre de negocios, escribió por Twitter: "Gracias, @JAL_Official_jp por advertirme sobre dónde los bebés planean gritar y gritar durante un viaje de 13 horas. Esto realmente debería ser obligatorio en todas las aerolíneas".

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD