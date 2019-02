Pakistán anuncia el derribo de dos cazas indios en su espacio aéreo

El Ejército paquistaní ha anunciado este miércoles que ha derribado dos cazas indios dentro de su espacio aéreo, un día después de que la India anunciase el bombardeo de campamentos insurgentes en territorio de Pakistán, algo que negó Islamabad.

"La Fuerza Aérea de Pakistán ha derribado dos cazas indios dentro del espacio aéreo paquistaní", ha afirmado en su cuenta oficial de Twitter el portavoz del Ejército paquistaní, el general mayor Asif Ghafoor, que ha aclarado que la acción se produjo "esta mañana" y que "un piloto indio fue arrestado por las tropas sobre el terreno.

El portavoz ha indicado que una de las aeronaves cayó dentro de la Cachemira paquistaní y el otro en la zona india de esa región disputada por ambos países desde 1947 y por la que ha luchado dos guerras y varios conflictos menores.

Además, ha señalado que los cazas indios violaron el espacio aéreo paquistaní después de que Pakistán llevase a cabo bombardeos en territorio indio.

