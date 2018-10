Detenido el autor de un tiroteo con varios muertos en una sinagoga estadounidense de Pittsburgh

Las autoridades estadounidenses informaron de la detención del agresor que mató hoy a "varias personas" al abrir fuego en una sinagoga de Pittsburgh (Pensilvania).

"En estos momentos podemos confirmar varias bajas", dijo a la cadena de televisión CNN un portavoz de la operación policial que aún tiene lugar en esa ciudad del estado de Pensilvania.

Algunos medios locales, que citan a testigos presenciales, señalaron que son al menos ocho los fallecidos después de que una persona abriera fuego de manera indiscriminada en la sinagoga de la Congregación del Árbol de la Vida durante la jornada de descanso judía del sabat, que empieza al caer la noche del viernes.

Un segundo portavoz dijo a ese mismo medio que el agresor está ya bajo custodia policial y de que tres agentes resultaron heridos durante la operación.

Las informaciones apuntan a que el agresor abrió fuego contra la policía y los servicios de emergencia que se personaron en el lugar de los hechos y que uno de los fallecidos es uno de los agentes, que resultó abatido.

Las autoridades han pedido a los vecinos de las zonas de Wilkins y Shady, próximas al templo, que permanezcan en sus casas.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en Twitter que los hechos han sido "mucho más devastadores de lo que se pensaba originalmente". "He hablado con el alcalde y el gobernador para informarles de que el Gobierno Federal ha estado y estará con ellos en todo momento. Hablaré con los medios en breves momentos en Future Farmers of America", ha escrito.

