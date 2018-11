Un muerto y dos heridos en un ataque en Melbourne que la policía califica como acto "terrorista"

Una persona murió y otras dos se encuentran hospitalizadas después de que un hombre las apuñalara en una concurrida calle de la ciudad australiana de Melbourne, informaron este viernes fuentes policiales.

La Policía australiana lo considera como acto "terrorista", pues su autor era conocido por las agencias de Inteligencia y antiterrorismo.

El jefe de la policía de la Policía de Victoria, Graham Ashton, confirmó en una rueda de prensa que el atacante murió media hora después de llegar al hospital, a donde fue trasladado tras recibir un disparo en el pecho de uno de los agentes que intentaban reducirlo.

Ashton evitó dar detalles sobre su identidad y los motivos del ataque, pero aseguró que el hombre, al igual que varios de sus familiares, era conocido por la policía y las agencias de Inteligencia y antiterrorismo.

"Por lo que sabemos hasta ahora de este individuo, estamos tratando esto como un incidente terrorista", dijo.

El ataque tuvo lugar a las 16.20 hora local (06.20 GMT) en la céntrica calle Bourke, cuando el asaltante estrelló un coche en la entrada de un centro comercial y salió del vehículo en llamas con un cuchillo con el que agredió a varios viandantes, uno de los cuales murió en el mismo lugar.

Video taken in #BourkeStreet shows a man attacking police. @VictoriaPolice say they responded to a car fire on the corner of Bourke and Swanston streets after 4pm. A man was arrested at the scene.

More here: https://t.co/SLKuUflTQt

📹 via @fayfayang pic.twitter.com/ZbtgxPvxcc