La tumba de Karl Marx en Londres, atacada a martillazos

La placa de mármol sobre la tumba del filósofo y economista alemán Karl Marx (1818-1883) resultó dañada en un ataque deliberado durante el pasado fin de semana, según ha informado este martes la entidad que gestiona el cementerio de Highgate, en el norte de Londres.

El autor del ataque trató de borrar con un martillo el nombre de Marx de la placa, que fue grabada por primera vez en 1881, tras la muerte de la esposa del autor de El capital, Jenny von Westphalen (1814-1881). "Creemos que ha sido un ataque deliberado contra Karl Marx. No ha sido al azar", ha explicado a los medios Ian Dungavell, director ejecutivo de la Fundación Amigos del Cementerio de Highgate, un camposanto inaugurado en 1839.

La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado, por su parte, que recibió un aviso el lunes por la tarde para notificar el ataque, por el que no han arrestado a nadie. "Las investigaciones iniciales se han completado y, en esta fase, la investigación ha sido cerrada. Si sale a la luz cualquier otra información, se investigará de la forma apropiada", ha explicado un portavoz de Scotland Yard.

Karl Marx's memorial has been vandalised! It looks like someone has had a go at it with a hammer. It's a Grade I-listed monument; this is no way to treat our heritage. @MarxLibrary @HeritageCrime We will repair as far as possible. pic.twitter.com/6nY2TJOjw7