La DGT sorprende a 116 conductores y pasajeros sin cinturón durante los seis días de una campaña

La campaña de la Dirección General de Tráfico sobre dispositivos de retención concluye con 116 conductores y ocupantes que no usaban cinturón de seguridad o SRI 20 de marzo de 2024. La campaña se ha desarrollado entre el 11 y el 17 de marzo, sobre el uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil (SRI) concluye con 4.866 vehículos y 10.128 ocupantes controlados, en los que se comprueba que 116 conductores y pasajeros no utilizan estos dispositivos.

En total, de los 4.866 conductores controlados en La Rioja, 35 no hacían uso del mismo. Respecto a los pasajeros controlados, 5.262 personas, 81 de ellos no utilizaban el cinturón de seguridad. De estos pasajeros, 389 eran menores de 135 cm o menos y 7 no usaban cinturón o SRI.

El objetivo de esta campaña, en la que participaron los agentes de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja y las policías locales de Alfaro, Lardero, Logroño y Santo Domingo de la Calzada era concienciar sobre la importancia de la utilización del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, a la hora de prevenir lesiones ocasionadas cuando se sufre un accidente o incidente de circulación o reducir la gravedad de las mismas.