La licencia de una terraza del Casco Antiguo se autorizó una semana después de anunciar la moratoria

La licencia para la instalación de la terraza del Bar Restaurante Berty's, en el número 3 de la calle Once de Junio, se firmó el 22 de marzo, una semana después de que se anunciara el plan de choque que incluía una moratoria de un año para las nuevas licencias de pubs, bares y terrazas durante un año, según refleja el documento que han difundido desde la plataforma vecinal del Casco Antiguo.

La plataforma vecinal lamenta que “el señor Escobar haya optado por mentir en lugar de afrontar el gravísimo problema que sufre el corazón de la ciudad por el apoyo a un ocio desbocado en detrimento de los derechos fundamentales de sus vecinos y del patrimonio histórico de la ciudad”, han dicho después de que el alcalde negara que se habían aprobado licencias tras las nuevas medidas.

“De la misma forma que ayer el alcalde se empeñaba en negar que sigue firmando resoluciones para continuar tramitando licencias medio ambientales y de obra para cuadruplicar aforos y legalizar discotecas encubiertas, como la del pasado 19 de marzo, suponemos que hoy dirá que, como la terraza en cuestión no tenía licencia pero las mesas ya estaban puestas, 'estrictamente' no está engañando a los logroñeses o incluso que la calle Once de Junio, en la zona de los números impares, no es 'técnicamente' Casco Antiguo”, han señalado en un comunicado.

Además, aseguran que la licencia concedida viene precedida de las inspecciones que funcionarios municipales hicieron en Bretón de los Herreros el pasado 8 de febrero -por la presión vecinal-, y en las que se constató que el mencionado establecimiento apilaba mesas y sillas en el espacio público sin permiso. “Lo que no entendemos desde la plataforma vecinal es cómo la detección de una terraza ilegal se ha saldado con un requerimiento amistoso y con la legalización de la misma”, denuncian.

Y añaden: “Nosotros no hemos encontrado ninguna sanción por estos hechos de Once de Junio, así que emplazamos al alcalde a hacer públicas cuántas multas, y por qué concepto, ha impuesto a los establecimientos a raíz de los 27 requerimientos de la calle Bretón, así como a las inspeccionadas en la Plaza del Mercado. De la misma forma, estaría bien que hiciera público igualmente cuántas terrazas ilegales o irregulares han encontrado y si también las ha legalizado sin más”.

También han respondido a los nuevos locales de Bretón, que ya denunciaban ayer, lo que para el vecindario constituye “la punta del iceberg de una estrategia de un grupo reducido de empresarios de ocio nocturno para burlar el Plan General Municipal (PGM)”. “El alcalde no dio ni una sola explicación del tema ni de por qué no ha rechazado hasta ahora ninguna de estas solicitudes de ampliación que, incluso, podrían tener consecuencias dramáticas e irreversibles”.

“La plataforma tiene muy claro que el plan de Conrado Escobar para la habitabilidad del Casco Antiguo, con el anuncio de la famosa moratoria, es en realidad una 'prórroga' para legalizar las habituales infracciones de terrazas y dar tiempo a la hostelería 'hostil' a ampliar las licencias que ya tenía en tramitación” y advierten que los vecinos y vecinas quedarán “mucho más desamparados que antes de que se anunciara el plan de choque”.

El Ayuntamiento alega que “no es una terraza nueva , ha habido un cambio de titularidad”

La portavoz del Ejecutivo local, Celia Sanz, ha informado hoy de que el Ayuntamiento de Logroño ha negado tres instalaciones de terraza en el casco antiguo de Logroño y ha matizado que en Bretón de los Herreros ha habido un cambio de titularidad de una licencia ya concedida. La portavoz ha querido “matizar” que “no es una terraza nueva, ya existía pero ha habido un cambio de titularidad” de un establecimiento que ya tenía concedida licencia de terraza pero “no estaba pagada al cien por cien”.

Ha reiterado que el Equipo de Gobierno, desde el momento que se anunció esa moratoria, “está trabajando, de mano de los técnicos del Ayuntamiento, de una manera incansable para sacarla, eso sí, con todas las garantías jurídicas”. Ha asegurado, además, que “se han denegado tres licencias de terraza desde que se anunció esa moratoria” y no ha habido ninguna licencia nueva de actividad.

“Lo que ha habido es que un establecimiento ha registrado la tramitación de una licencia y lo ha hecho de una manera reglada. Ahí el ayuntamiento no puede hacer nada”, ha explicado. “Es decir”, ha dicho, “si un particular o una persona jurídica tramita una solicitud de licencia, nosotros no podemos paralizar esa tramitación. Eso no quiere decir que esa licencia se vaya a conceder”.