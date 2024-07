Las listas de espera de La Rioja se reducen hasta los 63 días de media de demora

La Consejería de Salud de La Rioja ha ofrecido este miércoles los datos de la situación de las listas de espera quirúrgicas. El objetivo fijado por Salud para el primer año del plan era situar los tiempos de espera hasta los 60 días y a finales junio de 2024 estaba en torno a los 63 días. María Martín, consejera de Salud y Servicios Sociales ha destacado que se ha conseguido reducir estos datos en casi un 50% en menos de un años, pasando de 123 días de agosto de 2023 a los 63 actuales.

Además, Salud ha negado a Rioja2 que exista una lista de aplazados, como denunció el PSOE, con la que se saca de las listas de espera a personas que no quieren operarse en la sanidad privada o en Calahorra de manera que no eran contabilizados en la lista de espera pero tampoco estaban operados. Salud asegura que las personas que no pueden operarse por cualquier circunstancia quedan en la lista sin aplazos de ningún tipo.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha mostrado su satisfacción con los resultados “obtenidos en menos de un año, con el esfuerzo e implicación de todos para poder reconducir una situación inaceptable que comprometía la gestión, pero, fundamentalmente, la respuesta del sistema sanitario a las necesidades y bienestar de los ciudadanos”. Para la consejera, este es el camino que se debe de seguir “para movernos en unos tiempos razonables y responsables con los ciudadanos”.

Para reconducir los indicadores hallados al inicio de Legislatura, Salud y Políticas Sociales puso en marcha un plan de choque “que incluía medidas a nivel estructural y de organización, incrementando la actividad quirúrgica por las tardes y los fines de semana, así como la derivación, a centros externos, -ha dicho en referencia a la contratación de operaciones en la sanidad privada- de determinados procedimientos en especialidades quirúrgicas con mayores tiempos de espera”, según ha detallado el gerente del SERIS, Luis Ángel González, en el balance realizado junto a la consejera.

Durante estos meses, de manera progresiva, ha ido disminuyendo la demora; ya en marzo, se consiguió llegar a los 79,9 días y, en abril, un mes después, la demora había descendido a 72,5 días. Para ello, Salud sigue y va a seguir empleando todos los medios a su alcance, como de manera reiterada ha venido anunciando desde el principio, para que los riojanos vean agilizada su atención médica.

Además, también está disminuyendo el total de pacientes en lista de espera quirúrgica; si a 31 de agosto de 2023, 9.366 personas aguardaban en espera estructural para someterse a una intervención quirúrgica en un hospital riojano, en estos momentos, son 6.291; lo que supone una disminución de un 32,8% respecto al año pasado.

Otro indicador importante a la hora de valorar el impacto que ha tenido el plan de choque impulsado por el Gobierno son las personas que en el verano pasado llevaban más de 300 días esperando ser operados, 375 pacientes en aquel momento, siendo en la actualidad un parámetro prácticamente inexistente con solo tres pacientes a finales de junio con esta gran demora.

En cifras globales, desde agosto pasado se ha incrementado la actividad quirúrgica, elemento clave para la reducción de tiempos de espera; de esta forma, desde el 1 septiembre de 2023 al 30 de junio de este año se han realizado 30.355 intervenciones quirúrgicas (de ellas, de enero a junio de 2024, 694 intervenciones, un 4%, en centro concertado). Analizado el mismo período, de septiembre de 2022 a 30 de junio de 2023, se contabilizaron 26.484 operaciones. Es decir, se han practicado 3.871 intervenciones más, lo que representa un incremento de la actividad estimada en un 14,6%.

El Plan de Choque del Gobierno de La Rioja para las listas de espera ha incluido las medidas: