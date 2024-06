Las noches sin Ley en la Plaza del Mercado de Logroño: consumo de alcohol en la calle y ruido que impiden el descanso del vecindario

Un nuevo lunes con una nueva queja de la Demanda Casco Casco Antiguo de Logroño que, en este caso, denuncian las “noches sin ley en la Plaza del Mercado” de Logroño. Así, y a través de un nuevo vídeo grabado en durante la madrugada del sábado 25 de mayo muestran el “consumo de alcohol en la vía pública y las aglomeraciones de personas fuera de los establecimientos hosteleros de la Plaza del Mercado de Logroño”. Comportamientos, recuerdan, “están prohibidos por las ordenanzas municipales de ruido tal y como refleja el (artículo 20.2) y de Fomento de la Convivencia Ciudadana (artículo 17) y que se repiten todos los fines de semana sin que los vecinos tengan constancia de que la Policía Local haya impuesto sanciones por estos hechos”.

De esta forma, y tal como reflejan las imágenes facilitadas por la asociación vecinal, “la clientela de los distintos establecimientos consume alcohol junto a las puertas de los establecimientos que están semiabiertas a altas horas de la madrugada y fuera del espacio regulado de terrazas en un horario en el que ya están recogidas”, denuncia. “La gente toma cervezas y cubatas junto a los porteros de los locales que no hacen nada por impedirlo”.

Y es que la vecindad del Casco Antiguo denuncia la total impunidad de estas conductas. “¿Dónde están los agentes policiales para impedir estos incumplimientos tan flagrantes de las normativas?”. Incumplimientos que recuerdan están “martirizando a los residentes que nos sentimos desamparados porque no se nos está garantizando un derecho fundamental como es el del descanso y unos umbrales tolerables de ruido tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y plasma la propia ordenanza municipal de ruido”.

Pero además, las imágenes recogidas por Demanda Casco Antiguo muestran otras prácticas “absolutamente irrespetuosas con el vecindario e ilegales como el vertido de vidrios a las cuatro de la madrugada, lo que incumple no sólo la ordenanza de Medio Ambiente ya que no se vierten en el contenedor verde, sino también la de ruidos por superar los niveles sonoros máximos en horas de descanso y la cívica por perturbar gravemente la normal convivencia ciudadana mediante actos que inciden en la tranquilidad y descanso de los vecinos”.

Mayor presencia policial y más sanciones a quienes no cumplen

Por esta razón, Demanda Casco Antiguo se suma a la petición de FER-Hostelería y reclaman “mayor presencia policial para que se sancione a quienes no cumplen”. De hecho celebran la mayor presencia policial en el barrio desde que comenzó a denunciar “el incivismo y el descontrol alimentado por algunos establecimientos hosteleros, aunque si no se sancionan estos comportamientos poco o de nada sirve, ya que lo que quita el sueño a los residentes no son las meadas -que tampoco gustan- sino la impunidad con que se toleran estas prácticas”. Y por esto piden al concejal responsable de la Policía Local, Francisco Iglesias, y al comisario jefe, Héctor Ruiz, que hagan públicas el número de sanciones a ciudadanos por beber en la vía pública en el Casco Antiguo.

Por último instan al Ayuntamiento de Logroño a que “no ventile estos expedientes con una pequeña sanción medioambiental, sino que aplique las ordenanzas en su conjunto ante una práctica que demuestra además una absoluta falta de respeto y de convivencia con los residentes de la Plaza del Mercado”.