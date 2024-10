“Póker de incumplimientos”: el PSOE denuncia las mentiras del PP de bajar los impuestos en Logroño

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, ha valorado el borrador de Ordenanzas Fiscales para el año 2025 presentado por el equipo de Gobierno de Conrado Escobar, ordenanzas que para el socialista demuestran “la mentira y el engaño de este PP” en relación a lo que el Partido Popular se comprometió en mayo de 2023. Es más, el portavoz de los socialistas en Logroño ha acusado al alcalde de hacer un “auténtico póker de incumplimientos” puesto que antes de las elecciones prometió “un 10% la factura fiscal, en todas las modalidades (impuestos y tasas), a todas las familias y con carácter retroactivo”

Según el socialista “el Partido Popular mintió descaradamente, a los logroñeses, en mayo de 2023” ya que en esas fechas “Conrado Escobar llevaba cuatro años de jefe de la oposición en este Ayuntamiento y la Ley de Residuos ya había sido aprobada a instancias europeas, ya se estaba informando a los ayuntamientos de los cambios que suponía, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias por lo que ya en la legislatura pasada se hicieron campañas para concienciar y aumentar el reciclaje, con ese contenedor marrón de orgánico y se subió un 9% la tasa de basuras, para ir preparando el terreno”. Alonso ha afirmado que “Conrado Escobar y el Partido Popular, sabían de sobra, que la tasa de basuras iba a subir y, sin embargo, mintieron prometiendo algo que no podían cumplir”. Es decir, “no solo prometieron quitar un carril bici que ya sabían que no era posible y, además, prometieron una bajada fiscal del 10% que no era posible” ha criticado.

Alonso ha asegurado que “el primer presupuesto del Partido Popular se está cuadrando gracias a los fondos europeos que dejó el PSOE en el cajón del ayuntamiento, 17 millones de euros, y gracias a los 8,7 millones adicionales a lo ingresado en 2023 que el ayuntamiento de Logroño ingresará del Estado y que son consecuencia de la política económica de Pedro Sánchez”. Y es que el Ayuntamiento de Logroño, recibirá del Estado, “casi 58 millones de euros en 2024, un 29% más de lo que ingresaba en el año 2019” ha recordado.

En cuanto a la tasa de basuras, desde el PSOE no entienden que “si el coste a repercutir, depende del uso que hacen los logroñeses del contenedor marrón, no se haya hecho ya una campaña de difusión y concienciación y ahora se nos diga, que es un elemento que determina el coste total del servicio”.

“¿Además de recaudar más, ¿qué van a hacer ustedes para reducir el recibo?” ha preguntado el portavoz socialista al tiempo que ha propuesto “poner en marcha una campaña de concienciación en el uso de ese contenedor marrón, duplicar las bonificaciones establecidas y buscar soluciones para que cada uno pague en función de lo que genera y recicla”. En este sentido ha explicado que “existen medios electrónicos, y con proveedores riojanos, que pueden llegar a esa medición, y otras ciudades de nuestro entorno nos llevan la delantera”. Por ello, Luis Alonso considera que “Logroño debe fijarse como objetivo, el hacer ya en 2025 una prueba piloto, para ir avanzando en esa cuantificación individual de los residuos que recicla cada vivienda o comercio” ha propuesto.

Gravar a las viviendas de uso turístico

En las enmiendas presentadas por los socialistas, también persiguen “gravar de manera intensa, a las viviendas de uso turístico” Para ello, puesto que “ya tenemos ese macroestudio de las viviendas de uso turístico sería fácil aplicar un tipo de gravamen más elevado para estas viviendas, tanto en el Impuesto de Bienes Inmuebles, como en la Tasa de Basuras”. Igualmente, en sus enmiendas, los socialistas piden que “queden sin efecto las subidas aplicadas en los precios públicos, subidas absolutamente disparatadas, muy por encima del IPC, en el caso del uso del auditórium municipal”. Por todo ello, “dejen de engañar, digan las cosas como son, introduzcan medidas para informar y concienciar, y trabajen de verdad en reducir la carga fiscal de la ciudad de Logroño” ha concluido el portavoz socialista, Luis Alonso