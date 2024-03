PP y VOX rechazan una iniciativa para cumplir la Ley de Salud Mental

Los grupos parlamentarios de Podemos-IU y PSOE, a través de una moción consecuencia de interpelación del primero, han urgido hoy, en el Parlamento de La Rioja, al cumplimiento de la Ley de Salud Mental. No obstante, la iniciativa ha sido rechazada por los votos de PP y Vox.

En su moción, el Grupo Parlamentario Podemos-IU pedía cumplir, en su totalidad, con la ley de las personas con problemas de salud mental y sus familias, y abordar con urgencia el desarrollo reglamentario de la misma. También, dotar de los recursos económicos que sean necesarios para garantizar una atención adecuada, a través del Sistema Rioja Salud; y ampliar la plantilla de profesionales para garantizar, paulatinamente, las ratios mínimas de la ley. En concreto, alcanzar los 18 psiquiatras y psicólogos clínicos por cien mil habitantes; y 23 enfermeros o enfermeras especialistas de salud mental por cada cien mil habitantes, además de un terapeuta ocupacional y una trabajadora social sanitaria por unidad de salud mental. Por último, también se reclama abordar todas las políticas relacionadas con la salud mental desde una perspectiva no exclusivamente médica, sino también socioeconómica, con políticas para garantizar una vivienda y una actividad laboral digna.

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha recordado cómo la comunidad, por una vez, “fue pionera” al aprobar la ley y ha visto que “debe ser de todas las fuerzas políticas”. “No vale coger las leyes y guardarlas en un cajón”, ha resaltado. Ha añadido cómo el suicidio es la principal causa de muerte en jóvenes de doce a 29 años, y la primera causa de muerte no natural en todas las edades.

Desde Vox, Hector Alacid ha compartido la preocupación por la salud mental, “pero no que esta ley sea el medio adecuado”. Así, la ha visto “estigmatizante”, y aprobada con prisas, a las puertas de las elecciones. “Es triste que haya que venir a recordar que hay que cumplir una ley”, ha dicho la socialista María Somalo considerando que ya no cabe el debate de si las ratios de profesionales incluídas fueron adecuadas. El 'popular' Alberto Olarte ha defendido el avance en la salud mental, y ha sido consciente de la falta profesionales, pero ha reprochado que “nada de esto fue mejorado la pasada legislatura”. En cuanto a la ley, ha visto que le sobra ideología y confusión; está alejada de los problemas de la salud mental, tiene “disparates y crea discriminación”. Ha añadido que no cuenta con presupuesto.

Declaración de Obligación de Servicio Público de los vuelos de Madrid a Logroño

El Parlamento de La Rioja ha urgido hoy, a través de una proposición no de ley del Partido Popular, a la declaración de Obligación de Servicio Público de los vuelos de Madrid a Logroño, pidiendo al Gobierno de La Rioja que inste al central a acelerar el proceso.

La diputada del Partido Popular Mar Cotelo ha considerado “más que legitima la petición del Gobierno de la Rioja al de España”, porque se trata de una “necesidad” de contar con la “prestación mínima de servicios regulares”. Por tanto, ha pedido a los diputados que “digan que sí a mejorar la calidad de vida de los riojanos, al desarrollo económico, para lo que son necesarias infraestructuras, y no al aislamiento”. Algo que ha sido recogido por todos los grupos menos IU, que se ha abstenido. Así, la diputada de Izquierda Unida Henar Moreno se ha preguntado cuántos riojanos usan el avión. Ha entendido que “la alternativa es ferrocarril, que es más sostenible”.

El diputado de Vox Hector Alacid se ha referido a todas las ocasiones que se ha cancelado el vuelo entre Logroño y Madrid, tanto por haber pinchado una rueda como por otras circunstancias “interminables”. Ha visto que “es una evidencia clara que las compañías no están dispuestas a ofrecer este servicio si su interés es sólo comercial”. Así pues, ha visto que la declaración es “parte de la solución”, pero “no la panacea”.

El socialista Jesus María García se ha preguntado si la proposición era “un escaparate” para el Partido Popular. Ha reconocido que el número de usuarios es bajo. También, que es cierto va en contra de la estrategia de descarbonizacion; y que es cierto que viajar en otros medios de transporte es menos contaminante.

Sin embargo, ha añadido, “no es menos cierto que es importante tener esa declaración para el sector productivo y turístico de la región” y, además, “no tiene que ser una declaración para siempre”, puede ser hasta que se pueda llegar en un tiempo prudencial a una velocidad adecuada.

Comisión Sectorial de Igualdad

Como último punto del orden del día, además, el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que, a su vez, inste al central a adelantar la celebración de la Comisión Sectorial de Igualdad.

El objetivo es que se aprueben los criterios de distribución, así como el crédito destinado en el año 2024 al desarrollo del Plan Corresponsables, agilizando todos los trámites derivados del mismo para que se pueda desarrollar todo el programa en su totalidad, en aras a mejorar la conciliación y la corresponsabilidad de los riojanos.

Desde el PSOE, se ha querido introducir una enmienda para que el Gobierno de La Rioja ponga en marcha el crédito necesario para poner en marcha el programa Corresponsables, independientemente de la celebración de esta conferencia. Pero no ha sido aceptada por el PP.

La proposición no de ley ha sido aprobada con el voto a favor de todos los partidos, salvo Vox, que ha votado en contra.