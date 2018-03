La Palma cuenta con 10.855 camas en viviendas vacacional, el 32,51% de la oferta alojativa de la Isla

La Palma cuenta con un total de 10.855 camas turísticas en viviendas vacacionales, lo que representa el 32,51% de la oferta alojativa de la Isla, según los datos dados a conocer este jueves en rueda de prensa por el presidente de la patronal Ashotel, Jorge Marichal.

Entre los datos que ofrece sobre esta modalidad turística el último estudio de Promotur, empresa pública del Gobierno de Canarias, La Palma contaba en 2017 con un total de 1.425 viviendas, del total de 31.675 de toda Canarias, un 6,26% más que en 2015, año de elaboración de su primer informe de alquiler vacacional.

El municipio palmero con mayor volumen de viviendas vacacionales es Los Llanos de Aridane (329), seguido de El Paso (190) y Tijarafe (137).

Jorge Marichal recordó que Ashotel no está en contra de esta modalidad turística, "siempre y cuando no influya negativamente en el desarrollo de productos turísticos de siempre, como los hoteles y apartamentos, y esté regulada", una circunstancia "que no se da en una de cada tres camas en La Palma", indicó.

Para el presidente de Ashotel, la existencia de esta oferta de viviendas vacacionales puede estar entre los posibles motivos de la caída de plazas extrahoteleras en La Palma en los últimos años.

Además el presidente de Ashotel lamentó que el alquiler vacacional no cree empleo, mientras que los hoteles y apartamentos están regulados, generan empleo, cumplen la normativa y contribuyen al desarrollo económico.