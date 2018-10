El PP dice que “de los tres vehículos de Policía Local en el puente del Pilar, uno se incendió y dos no arrancaban”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera, asegura en un comunicado que de los tres coches de la Policía Local que efectuaron sus servicios durante el Puente del Pilar, “uno sufrió un pequeño incendio por un fallo en el sistema eléctrico, por lo que ha estado inoperativo, y los otros dos coches no arrancaban”.

Cabrera agradece la colaboración de la Dirección General de Tráfico con la Policía Local y, por ende, con la seguridad de la capital, ya que “gracias a la cesión de uno de sus vehículos” los agentes locales se han podido desplazar en coche.

El portavoz del PP asegura que “cuando creemos que el grupo de Gobierno (CC-PSOE) ha llegado al límite de su incapacidad”, siempre ocurre algo “con lo que se supera”. Y es que “mientras otros ayuntamientos de La Palma, como ocurrió con Los Llanos de Aridane, con su alcaldesa, Noelia García, al frente, celebraban reuniones de coordinación para planificar efectivos y recursos ante los avisos recibidos por el huracán Leslie”, Santa Cruz de La Palma “tenía que depender del vehículo cedido por la DGT para los servicios de la Policía Local”. “De verdad, hay que ser más responsables”, subraya.

El ex alcalde recuerda que hace un mes “solicitamos que se hiciera un estudio de los vehículos municipales”, tras la denuncia a una barredora y a una furgoneta “que estaban circulando sin ITV”. Por lo ocurrido durante este puente, “ahora sabemos que no nos han hecho ningún caso y que no llegan a entender que se está arriesgando en demasía, tanto con la integridad de los policías locales, por el lamentable estado de los vehículos, como con la seguridad de la ciudad. Esperemos que no pase ningún incidente que tengamos que lamentar”.

Cabrera hace hincapié en que CC y PSOE afirmaron textualmente en un comunicado difundido por los diferentes medios de comunicación, que “se garantizaba la dotación de medios y la seguridad de la Policía Local”. Este domingo, día 14 de octubre, “se cumplieron justamente dos meses de ese anuncio”, en el que además se afirmó rotundamente que se habían adquirido dos vehículos de segunda mano, pero en muy buenas condiciones, que en concreto habían pertenecido a la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. “Qué ha ocurrido con esos vehículos. Se anunciaron hace dos meses y nada más se ha sabido, cuando la necesidad de mejorar el parque móvil del cuerpo de la capital palmera es urgentísima”, sostiene el ex alcalde.

El portavoz popular es consciente de que “cada uno tiene sus ritmos de trabajo, su forma de hacer las cosas, su propia filosofía”, pero en el caso de Santa Cruz de La Palma “sentimos ciertamente que los que nos gobiernan se están viendo superados por el día a día, sin ninguna planificación ni atendiendo a urgencias que no pueden esperar de ninguna manera”.