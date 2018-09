El grupo de Gobierno de Tazacorte critica “la estrategia de manipulación” de Nueva Canarias en el municipio

El grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Tazacorte, formado por los concejales de Unión Bagañeta (UB), en una nota de prensa señala que Nueva Canarias (NC) se constituyó en la Villa y Puerto “en los pasados meses” y “lo que dice y propone es llover sobre mojado”. “Desde el grupo de UB”, se añade en la nota, “comprendemos que es difícil hacer política cuando”, como le ocurre a NC en Tazacorte, “no se tiene representación en el pleno municipal. Por lo tanto podemos entender su política desde la desinformación, pero desaprobamos su estrategia de manipulación” que, achacan, “a la poca información que manejan de los asuntos municipales”.

Apuntan que “ahora nos hablan desde NC de las 43 viviendas de Volconsa en la Calle Pedro José Viña Díaz” y añaden que “es un tema que, desde el grupo de Gobierno, se han llevado a cabo varias gestiones desde el año 2016, que en NC desconocen”. Detalla que el Ejecutivo local de UB ha solicitado “todos los trámites necesarios para que la Dirección General de Vivienda pueda acceder desde el Gobierno de Canarias a esas viviendas”. Dice que ha contactado “con el departamento pertinente de la entidad bancaria responsable” y explica que son “unas viviendas que se encuentran en concurso de acreedores y esto tiene que resolverse en los tribunales”.

En la nota de UB se señala que “el Gobierno de Canarias, con las gestiones realizadas desde el Ayuntamiento, estaba dispuesto en 2016 y 2017 e, incluso, en este añ, en adquirir dichas viviendas y convertirlas en viviendas sociales para las familias necesitadas”.

El problema que “nos hemos encontrado es que hablamos de un inmueble de propiedad privada y se encuentra bajo un proceso judicial y la justicia en nuestro país es muy lenta en este tema. Mientras, los gamberros, los ocupas y los jóvenes que no valoran lo público, ni lo ajeno, se ensañan en destruir y malograr las viviendas”. Destaca que “nuestra Policía Local ha intervenido en varios avisos de actos vandálicos cuando tenemos noticias de ellos, pero cuando llegan ya se han ido y así pasan los días y el patrimonio se deteriora”.

Indica que “estamos muy pendientes de cuando se resuelva todo el proceso para poder realizar las gestiones administrativas para comprar a través de la Dirección General de la Vivienda y dar esas viviendas a las familias que lo necesiten de nuestro municipio”.

Además, agrega, “NC continúa manipulando desde su propia desinformación en las gestiones recientes que se han llevado a cabo en temas históricos que sufren nuestro municipio y conlleva una difícil gestión por su titularidad no municipal; problemas históricos que conoce perfectamente el coordinador local de NC Tazacorte y ex compañero, Juan Miguel Rodríguez, problemas de complicada gestión que el mismo no fue capaz de solucionar como concejal de obras durante 18 años en la gestión municipal”. Al efecto, apunta, “nos congratula informar a NC” que desde “ Tazacorte Se Mueve, en estos años, se han realizado varias gestiones, que por lo que vemos desconocen, y esperamos dar respuesta a una problemática que desde años conllevan un peligro para los ciudadanos. Hablamos”, precisa, del edificio del antiguo “cine, que ha conllevado un expediente de demolición de complicada gestión y nos encontramos en su último tramo”. Asimismo, prosigue, “la Casa del Mar se encuentra en trámites para recuperar el solar y el inmueble a través de la Dirección General de Patrimonio y el equipo jurídico del Ayuntamiento, y con un anteproyecto de rehabilitación del edificio”. En relación a estos temas, reitera, “las declaraciones de NC son llover sobre mojado”.

“Nos entristece comprobar”, concluye la nota de UB, “la política que practica NC en Tazacorte, intentando manipular como arma política, sin aportar ningún tipo de iniciativas sólidas, sino basándose en unas ideas sin ningún tipo de argumentación legal que puedan ser realizables, ¿Quizás por eso en 18 años de su gestión municipal don Juan Miguel Rodríguez no fue capaz de realizarlas?” .