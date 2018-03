Carlos Cabrera (PP) tacha de “auténtica burla” el convenio del Cabildo para la reactivación de los pozos

Carlos Cabrera, portavoz adjunto del grupo Popular en el Cabildo de La Palma.

El portavoz adjunto del grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera “se ha mostrado crítico con la gestión del vicepresidente del Cabildo, José Luis Perestelo, a raíz de la celebración de la última junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas (CIA) donde se ha vuelto a evidenciar la apatía del Gobierno PSOE-CC en una materia de tanta sensibilidad en la Isla como es la gestión del agua”, indica el PP en un comunicado. Cabrera ha explicado que “nuevamente hemos constatado que no se cumplen los compromisos adquiridos y que fueron anunciados el pasado año, no hay previsiones para el verano, no hay proyectos en ejecución y, además, los convenios sufren un importante retraso, con lo cual el interés por esta materia es inexistente”.

El consejero del PP hizo un análisis sobre la situación de “la reactivación de algunos pozos” manifestando que “el convenio marco presentado por Perestelo es una auténtica burla” ya que “se trata de un copia y pega de otros convenios con errores incluidos y lo que hace es dar una muy mala respuesta a las reclamaciones y necesidades planteadas desde las distintas comunidades de regantes.

“Es un verdadero paripé y en lugar de un convenio marco lo que se debería es estar firmando los convenios específicos con cada uno de los propietarios en lugar de presentarnos un documento que poca utilidad va a tener”, subraya.

Ante esta “incomprensible actitud”, se añade en la nota, “los populares hicieron varias propuestas para que en los convenios específicos a suscribir con urgencia se reflejara, como mínimo, una aportación de la institución insular que como mínimo asumiera el 75% de los costes y además que se pudiera colaborar con los titulares de estas instalaciones, como se hace en otro tipo de ayudas, aportando su cuantía y que estos la fueran justificando paulatinamente”.

Señala que “otro de los aspectos que supuso la crítica es la actitud del vicepresidente, que en lugar de hacer autocrítica por su inactividad e incumplimiento de los compromisos adquiridos se intenten señalar y buscar enfrentamientos entre los miembros del Consejo”. “Es lamentable que un dirigente público se dedique a esto en lugar de ser un buen gestor y dedicarse a su trabajo”, apunto Cabrera. Añadió que “la lluvia de estos días no debe alejarnos de una visión a largo plazo y esto no significa que no tengamos problemas en verano”.

Pérdida de agua

Carlos Cabrera también se refirió a que “los excedentes de agua que, en determinadas zonas, se pierden mientras algunos embalses tienen serias dificultades para su llenado”. Este asunto, dijo, “no puede seguir dilatándose en el tiempo y requiere de una solución de una vez por todas”. Los populares plantean que “el agua que no se utiliza debe ser aprovechada y conducida adecuadamente para posteriormente ser aprovechada cuando sea necesario. Sabemos que no es un problema nuevo y que requiere trabajar mucho, convenir mucho y ejecutar mucho porque es difícil pero no podemos renunciar a ello”.

El portavoz adjunto del PP también hizo referencia como “ejemplo a la situación de la Balsa de la Caldereta en el municipio de Fuencaliente que a duras penas se procedía a su llenado mientras que algunos excedentes, denunciados por los propios agricultores, a pesar de la voluntad de algunos titulares de esos derechos, no podían conducir esa agua al embalse señalado”.