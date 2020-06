Aguado se desmarca del Ayuntamiento de Madrid y de su Gobierno y cuelga una una bandera LGTBi en la sede de la Vicepresidencia

La sede de Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, que dirige Ignacio Aguado, luce desde este lunes una gran bandera LGTBi con el lema 'El Orgullo de ser libres'. Aguado se desmarca así de la decisión del Ayuntamiento de Madrid de no hacerlo amparándose en la sentencia del Tribunal Supremo que determina que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, aunque sea de forma ocasional.

Aguado presenta, además, este lunes a primera hora el cambio de imagen del acceso a la estación de Metro de Chueca con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI+ 2020.

Por su parte, desde la Real Casa de Correos, sede de Presidencia, no se ha comunicado si colgarán la bandera como han hecho en los últimos años o si seguirán la estela del Ayuntamiento de la capital que decidió este viernes que no iba a colgar bandera en la sede de Cibeles. Desde el departamento de comunicación indican que no ha habido comunicación por parte de protocolo por lo que "entienden" que este año tampoco habrá bandera en la Puerta del Sol.

El vicepresidente madrileño ha asegurado este lunes que le gustaría ver la bandera arcoíris en la Puerta del Sol, pero que es una decisión "que corresponde a la presidenta y tendrá que preguntarle a ella”, ha afirmado sobre su socia de Gobierno ante los periodistas.

El Consistorio de Madrid ha decidido dar cumplimiento a la sentencia pero iluminará el Palacio de Cibeles con los colores del arcoíris durante toda la semana que dure el Orgullo. Además, se va a instalar un circuito de banderolas con la campaña municipal del Orgullo desde la Puerta de Alcalá hasta Cibeles, que estará también presente en marquesinas y mupis digitales por toda la ciudad.