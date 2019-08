Cifuentes cree que ahora "está pagando" por no haber "bailado al son de algunos y haber levantado alfombras"

La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a Aguirre y Cifuentes por la financiación ilegal del PP de Madrid "Me responsabilizo al 100% de mi gestión como presidenta, pero no de la gestión de otros. Me parece una vil infamia todo lo que está ocurriendo", dice Cifuentes Cifuentes está investigada en el caso Máster por un delito de falsedad en documento oficial por el que la Fiscalía de Madrid pidió tres años y tres meses de cárcel