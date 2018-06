Denuncian una agresión a una chica trans en Madrid al grito de "maricón, vete del barrio"

M.D, una chica trans de 23 años no binaria –que no se ajusta a la concepción tradicional de hombre o mujer– fue agredida hace una semana mientras paseaba por el madrileño barrio de Malasaña. Según denuncia la organización LGTBI Arcópoli, un hombre de unos cincuenta años se le acercó y le espetó "maricón, vete del barrio. Este no es tu barrio, sobran los maricones" y frases similares. " Finalmente se le acercó y le propinó con el puño cerrado tres puñetazos en la cabeza y M.D. le apartó con los brazos y se fue", prosigue el comunicado.

Poco después, el presunto agresor volvió acompañado de un joven de unos 25 años que la increpó y acusó de haber agredido al hombre al decirle "la culpa es tuya por llevar falda y tacones. Esto de los géneros raros no lo entiendo" mientras el presunto agresor le seguía profiriendo insultos de "¡maricón!", explican desde Arcópoli.

La víctima llamó a la Policía Nacional, que se personó en el lugar de los hechos e identificó al hombre, que fue detenido y trasladado a dependencias policiales de la Comisaría de Centro. La víctima fue atendida por el SAMUR poco después.

Según informa Arcópoli, la chica ha denunciado ante la Policía Nacional y la Policía Municipal acompañado por miembros del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia y actualmente se encuentra a la espera de juicio rápido. Además, presentará otra denuncia en la Fiscalía especializada en delitos de odio de la Comunidad de Madrid.

Según las cifras que maneja el propio Observatorio, con esta agresión son 141 los incidentes registrados contra el colectivo LGTBI en lo que va de año en la región, en cifras similares a las de 2017 por estas fechas.