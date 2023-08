Adelgazar rápido: el secreto de esa amiga que todas tenemos

¿Sabes esa amiga que come de todo y no engorda? Esa que con cuatro sentadillas se le pone un culo de modelo. Que hace una dieta suave una semana y pierde 4 kilos. Todas tenemos una amiga así, y probablemente tú también la odies. Porque a nosotras todo eso no nos pasa, y no es justo.

Hacemos todo lo que dicen los expertos, a nuestra amiga le funciona y a nosotras no. No sé tú, pero en la redacción estamos hartas de todos esos artículos sobre pérdida de peso escritos por y para personas con metabolismo eficiente.

Técnicas como el déficit calórico —que entren menos calorías de las que salgan—, el ayuno intermitente de 16 horas o las dietas (yoyó) solamente les funcionan a unos pocos. Y todo se reduce a lo mismo: nuestros cuerpos son diferentes y nuestras hormonas también. Y son ellas las responsables de “decidir” a dónde van las calorías, a los michelines o a disiparse en forma de calor (como lo oyes, sin engordarnos ni un gramo).

Como todo esto es algo complejo y hay mucha ciencia detrás, te hemos preparado una guía para saber por fin cómo adelgazar rápido y de forma saludable, sin efecto rebote y sin volverte loca.

Spoiler: te resumimos cómo domar a tus hormonas para adelgazar rápido

Estas son las claves de cómo conseguirlo; si te apetece pasar a la acción YA, plantéate hacer lo siguiente:

No ayunes más de 12 horas para que no suba el cortisol, la hormona del estrés que más nos engorda. [Coste/beneficio: gratis - Efectividad: 3/5 - Dificultad: 2/5] Rompe el ayuno (desayunar) con grasas saludables y proteínas para no generar insulina, que convierte la glucosa en sangre en grasa. [Coste/beneficio: 3/5 - Efectividad: 4/5 - Dificultad 3/5] Duerme al menos 7 horas, esto es más importante de lo que piensas, el 65% de tus calorías se queman mientras descansas. [Coste/beneficio: gratis - Efectividad: 4/5 - Dificultad 3/5] Cuida tu flora intestinal, en ella hay bacterias adelgazantes. Toma prebióticos y probióticos a diario. [Calidad/precio: 5/5 - Efectividad: 5/5 - Dificultad 0/5] Equilibra los minerales, especialmente magnesio, selenio y zinc. [Coste/beneficio: 5/5 - Efectividad: 4/5 - Dificultad 1/5]. Toma sustancias naturales quemagrasas (café, té verde, rodiola, vinagre de manzana) y aceleradores del metabolismo (pimienta negra, cayena/chile picante, lúpulo), o un par de cápsulas de PhenQ cada día. Lleva todo eso dentro, y no pica. [Coste/beneficio: 5/5 - Efectividad: 5/5 - Dificultad 0/5]. Haz ejercicio por diversión y por liberarte del estrés (que engorda mucho). Mejor entrenamiento de fuerza y de alta intensidad, quema más grasa. [Coste/beneficio: de gratis a 4/5 - Efectividad: 5/5 - Dificultad 3/5].

Hay más, pero las 7 más importantes son estas. Las hemos puntuado según su relación coste/beneficio, efectividad y dificultad en una escala de 5 puntos. Algunas claves son fáciles de hacer pero difíciles de mantener y por eso suben de dificultad (como el punto 7 o el 2, si ya lo has intentado me darás la razón; otros no cuestan nada / son inmediatos/ son pan comido .. como el punto 6: 0 de 5 de dificultad).

Por qué engordo o adelgazo: es el metabolismo, como decía mi madre

Quizás ya hayas oído hablar de los 3 tipos de cuerpos diferentes —ectomorfos, mesomorfos y endomorfos— y que a cada persona le toca uno de los 3. Está en tus genes, lo heredaste.

Nuestra amada y odiada amiga anónima tiene un cuerpo mesomorfo. Luego están las personas delgadas (cuerpos ectomorfos) que no engordan ni a tiros, y por fin el grupo más numeroso, entre las que nos encontramos nosotras, las endomorfas.

Los cuerpos endomorfos tienen (tenemos) un metabolismo lento e ineficiente, mientras que los mesomorfos tienen un metabolismo rápido y eficiente.

Un metabolismo lento es cuando tu cuerpo necesita pocas calorías para mantenerse en reposo (tasa metabólica basal baja), de modo que es fácil acabar comiendo más calorías de las que necesitas. Nuestra amiga, la del trasero de infarto, tiene un metabolismo rápido y quema en reposo más calorías que nosotras.

—

¡Esto es muy importante para dejar de sentirnos culpables de una vez por todas!

—

Pero espera, aún hay más: el metabolismo puede ser eficiente o ineficiente. Un metabolismo eficiente es capaz de disipar las calorías sobrantes en forma de calor corporal (algo parecido a lo que conseguimos tomando termogénicos como la pimienta, cayena o chile picante), mientras que uno ineficiente tiende a almacenar la energía sobrante en forma de grasa localizada.

La buena noticia es que podemos mejorar el metabolismo, hacerlo más rápido y más eficiente, veamos cómo a continuación.

Acelerar el metabolismo para adelgazar rápido y de forma saludable

Hasta hace poco la medicina y la mayor parte de los nutricionistas explicaban el proceso de adelgazar como “calorías que entran por las que salen”, de manera que comer menos calorías de las que gastas (el famoso déficit calórico) producirá una pérdida de peso.

Pero, ¿por qué a nosotras no nos funciona? Porque falta un ingrediente en la ecuación, las hormonas y el metabolismo.Cuando hacemos una dieta restrictiva, hipocalórica, nuestro cuerpo pierde peso rápido los primeros días, pero luego entra en estado de alarma, elevando el cortisol y dando la orden de ralentizar el metabolismo y enviar todas las calorías posibles a reservas de grasa.

Y por si fuera poco, la pérdida de glucógeno en los músculos, esos kilos que vuelan los primeros días, activan el mecanismo de supervivencia más antigua del planeta: el hambre.

Pero aún hay más: la teoría del déficit calórico da por sentado que todas las calorías son iguales, y eso simplemente no es cierto: 100 calorías de azúcar blanca refinada o de harina de trigo refinada disparan la insulina y acaban en tus michelines, sí o sí.

Por el contrario, 100 calorías de proteína o de grasa saludable (aceite de oliva, aguacate, nueces y demás) no suben la insulina y el cuerpo puede disiparlas en forma de calor si sobran.

Y un último ejemplo: hace poco se ha comercializado un medicamento contra el sobrepeso basado en la Semaglutida, un clon sintético del glucagón, la hormona antagonista de la insulina.

Las personas que toman Semaglutida, comiendo lo mismo, adelgazan rápido, porque el cuerpo en presencia de glucagón no genera insulina. Ya lo ves, ¡Son las hormonas!

Conclusión #1: reduce el consumo de harinas y azúcares refinados

Hemos empezado por lo más difícil, pero esto es lo que adelgaza más rápido y con salud. De verdad, ni te lo imaginas. Pero ay, está todo tan rico con estos dos ingredientes… lo sabemos, y te entendemos porque a nosotras nos cuesta lo mismo dejarlo.

Ya hemos sustituido el azúcar por miel, por ejemplo, y el resultado es sorprendente (aunque la ciencia ya lo ha comprobado en multitud de estudios científicos), teniendo las mismas calorías ¡no engorda tanto!.

Y con las harinas, nos hemos pasado a los productos sin gluten, porque se nos hace muy cuesta arriba dejar de comer ciertas cosas.

Lo bueno es que hemos aprendido qué grasas son buenas y podemos comer cosas bien ricas sin remordimientos: quesos, mantequilla, frutos secos crudos (fritos en aceite de girasol son veneno puro), tocino…

Conclusión #2: no sufras

En esta nueva forma de alimentarse es muy importante, fundamental de hecho, no pasar hambre. El hambre activa el cortisol y ya sabemos que el estrés engorda.

Necesitamos comer bien, suficiente cantidad, despacito y masticando mucho, pero reduciendo los hidratos a un poco de fruta y aumentando la ingesta de proteínas y grasas buenas.

Las proteínas llenan mucho, y también la fibra, que además cuida de nuestra flora intestinal. Por eso también recomendamos tomar prebióticos como la inulina, presente en algunos suplementos probióticos como el que tomamos nosotras.

Duerme bien, al menos 7 horas, y controla el estrés haciendo deporte o meditación. Y ojo con el ayuno intermitente, el cuerpo de los hombres lo admite mucho mejor que el nuestro (ellos, su ADN, son cazadores), no superes las 12-14 horas o el cortisol se disparará.

Conclusión #3: muévete

Aumentar tu masa muscular hará que necesites más calorías en reposo, elevará tu tasa metabólica basal. Además, te verás mejor, y reducirá tu estrés.

Busca un entrenamiento que sea divertido para ti, desestresante, pero de fuerza o de alta intensidad, y los días que no entrenes, camina o pasea en bici.

Salir a caminar al aire libre te dará vitamina D, te desinflamará, y quemarás calorías sin sufrir demasiado. Si además pasas unos minutos descalza sobre la tierra o el césped, el efecto se multiplica, porque tus pies tomarán minerales directamente de la tierra.

Conclusión #4: remineralízate

Prácticamente la totalidad de la población occidental somos deficientes en varios minerales fundamentales. El más crítico es el magnesio, que junto a la falta de vitamina D crea importantes desajuste y enfermedades muy frecuentes en nuestro entorno.

La buena noticia es que suplementar es fácil y barato. Búscalo en forma de citrato si tu punto débil es el intestino, o en forma de malato, taurato o bisciglinato si quieres atacar más el estrés y la falta de descanso.

Si no quieres tomar pastillas, consume frutos secos cuando tengas hambre entre horas, tienen mucho magnesio, así como el chocolate puro. Yo tomo chocolate puro con almendras, jejeje.

El magnesio no adelgaza directamente, pero permite que descanses mejor y reduce el estrés y la ansiedad, de modo que baja tu cortisol y te puede ayudar a perder peso.

Otro mineral que nos puede ayudar a adelgazar rápido es el selenio, que participa en la producción de tiroxina en la tiroides junto al yodo; mucha gente tiene hipotiroidismo subclínico y no lo sabe, el selenio equilibra el organismo.

El zinc también, y además sube mucho las defensas, por eso las abuelas nos daban sopa de pollo cuando estábamos con gripe, los huesos del pollo liberan minerales del tuétano, sobre todo zinc.

Y para terminar, el cromo, que estabiliza la glucosa en sangre, evitando los picos de insulina y por tanto evitando el hambre posterior (ese vacío en el estómago que sientes al rato de comerte un pastel, un helado o una tarta).

Conclusión #5: cuida tus bacterias

Este punto requiere otro artículo entero, entra en el enlace que hemos puesto arriba en los spoilers o sigue leyendo nuestro resumen: hay varios tipos de bacterias en tu intestino, clasificadas en 3 grandes grupos: firmicutes, bacteriodetes y actinobacterias.

Las personas delgadas, como nuestra envidiada amiga anónima, tienen una proporción mayor de bacteriodetes que de firmicutes. Las personas con sobrepeso como yo, tenemos más firmicutes que bacteriodetes.

Y es que somos lo que comemos, las firmicutes se alimentan de… adivina: ¡azúcar y harinas! Por eso cuanto más comes, más quieres.

Si cambias de alimentación y reduces la comida de las firmicutes, ampliando la comida de las bacteriodetes, adelgazarás más rápido.

—

Atención, spoiler extra: el exceso de azúcares y harinas también alimenta a un hongo (bueno, es una levadura) que es inofensivo en cantidades pequeñas: la cándida. Una candidiasis intestinal te impide adelgazar por mucho que hagas dieta y deporte. Es una epidemia mundial a la que nadie le presta atención.

—

Para multiplicar el efecto nosotras tomamos a diario un probiótico con inulina (prebiótico), está también en el enlace de la introducción del artículo.

Conclusión #6: toma termogénicos

Falta el empujón final para ser como esa amiga delgada que todas tenemos, o al menos para acercarnos mucho: consumir alimentos que aumenten la temperatura del cuerpo (termogénesis) activando la beta oxidación de las grasas.

Son sustancias naturales como la cafeína, el té verde, la pimienta, la cayena y los alimentos picantes. Puedes tomarlos en su forma natural si te gusta el picante y el té y el café.

Pero si no tienes tiempo de hacerte 5 tés al día, o no te gusta el café, o no soportas el picante, nosotras tomamos PhenQ, un suplemento que contiene prácticamente todo lo que hemos alabado en este artículo:

Ácido alfa-lipoico: antioxidante potente que desintegra la grasa

Capsimax: mezcla de pimienta negra y cayena

Picolinato de cromo

Cafeína

Fibra de chumbera (nopal)

L-Carnitina, un aminoácido abundante en la carne roja

Innoslim: mezcla de ginseng y astrágalo

Vitaminas B 3, B6 y B12

Yodo

Son 13 ingredientes naturales repartidos entre quemagrasas, termogénicos, inhibidores de la lipogénesis y reductores del apetito.

Sale vencedor en todas y cada una de las comparativas de mejores pastillas para adelgazar y quemagrasas, tanto de periódicos como el ABC como de medios independientes como Movimiento Actívate:

Conclusión #7 (y final): cambia el enfoque

Nosotras hemos descubierto que se adelgaza más rápido cuando perder peso deja de ser el objetivo. Parece contradictorio, pero piénsalo de esta manera: un cuerpo sano se mantiene en su estado natural, y el ser humano de forma natural es delgado.

Por lo tanto, si vas probando estos consejos y cada vez tienes más salud, perderás peso como un efecto secundario. Esto te liberará del estrés (que engorda, ya lo sabes), así como entender los mecanismos de tu cuerpo te permitirán dejar de sentirte culpable por no ser capaz de adelgazar rápido.

Prueba, como hemos hecho nosotras, estos principios y notarás el cambio.