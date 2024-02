Los servicios mínimos previstos en Cercanías Madrid durante la huelga de Renfe convocada para este viernes

La huelga convocada por Comisiones Obreras para este viernes 9 de febrero afectará a los servicios del Cercanías en Madrid. La protesta, que tiene lugar para reclamar reducir la jornada semanal a 35 horas laborales, puede afectar a uno de cada cuatro trenes en hora punta y a la mitad de los servicios durante el resto de la jornada.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado los servicios esenciales que habrán de seguir los trabajadores durante la jornada de protestas, “para asegurar la movilidad de viajeros y mercancías”, indica en un comunicado.

La resolución, publicada el pasado lunes, asegura unos servicios mínimos del 75% en hora punta (de 6.00 a 9.00, de 13.30 a 15.30 y de 18.30 a 20.30) y del 50% durante el resto del día.

📢RENFE CERCANÍAS INFORMA📢

Debido a la huelga convocada en Renfe el viernes 9 de febrero, los servicios habituales pueden verse afectados. Rogamos disculpen las molestias. pic.twitter.com/XV2cTicP17 — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) 7 de febrero de 2024

La huelga también afectará a otros trayectos de AVE y Media Distancia con salidas o llegadas en Madrid. En estos casos los servicios mínimos establecidos son del 73% para la Alta Velocidad y del 65% para el resto de trenes.

Para este tipo de viajeros, en el caso de que su tren no llegue a salir por no estar incluido en los servicios esenciales, Renfe ofrece viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido. Y si no quieren hacer el viaje, podrán anular o cambiar sus billetes sin coste.