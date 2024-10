Abogados mercantilistas en Madrid: protegiendo a las empresas

Constitución de sociedades, fusiones y adquisiciones, contratos comerciales, propiedad intelectual, regulación sectorial, litigios empresariales... La lista de servicios que una empresa puede requerir de un abogado mercantil es tan extensa como diversa. En el complejo entramado legal que requieren estos servicios, contar con abogados para empresas en Madrid se ha convertido en una necesidad para las compañías que buscan no solo cumplir con la normativa vigente, sino también proteger sus intereses y potenciar su crecimiento.

Algo en lo que los abogados mercantilistas, especialistas en el derecho que regula las relaciones comerciales, se han convertido en aliados del tejido empresarial a la hora de proteger sus intereses desde el punto de vista mercantil. Tal y como reconocen desde LABE Abogados, despacho con más de 30 años de trayectoria, “la asesoría legal ya no es un lujo en el ámbito empresarial, sino una necesidad estratégica que ayuda a definir el futuro de una compañía”.

Sobre todo teniendo en cuenta el amplio abanico de áreas que aglutina el Derecho Mercantil y que, de un modo u otro, pueden afectar a los responsables de las compañías. Desde los pasos iniciales, como la creación de sociedades, hasta la gestión de complejas operaciones de financiación, pasando por el establecimiento de franquicias o los procesos concursales, los abogados mercantilistas deben dominar un vasto campo de conocimientos.

“Nuestra labor va más allá de la mera interpretación de leyes. Debemos entender a fondo el negocio de nuestros clientes para ofrecerles soluciones verdaderamente efectivas”, explican desde LABE Abogados. Algo que ejemplifican con la creación de sociedades, un trabajo que no debe verse como un trámite burocrático sin importancia.

“La creación de una sociedad implica una cuidadosa planificación que tenga en cuenta aspectos fiscales, operativos y estratégicos, buscando siempre la mejor opción para garantizar que tenga una estructura que no solo optimice su carga fiscal, sino que también facilite la entrada de inversores extranjeros en caso de ser necesario”, explican desde este despacho de abogados mercantilistas.

Servicio con visión internacional

No podemos olvidarnos que, además, la economía es hoy mundial y global. De ahí que sean muchos los empresarios que requieren servicios para implantarse en otros países. “En la actualidad, la experiencia en el marco legal internacional se ha vuelto indispensable para nosotros como profesionales. La creación de sociedades offshore o la expansión a mercados latinoamericanos, por ejemplo, son áreas donde el conocimiento especializado marca la diferencia”, argumentan desde este despacho de abogados especializado en asesorar a empresas en Madrid.

Un conocimiento legal y mercantil que, sin duda, debe renovarse continuamente para ayudar a las empresas a superar los desafíos en un mercado que no deja de evolucionar y actualizarse día a día con la llegada de nuevas tecnologías, cambios legislativos y tendencias.

Beneficios de contar con abogados mercantilistas

Las ventajas de recibir asesoramiento legal mercantil son innegables. Tanto en las fases iniciales o de crecimiento como, lamentablemente, en momentos de crisis o en situaciones de insolvencia o de concurso de acreedores. “En este tipo de procesos es cuando se pone de manifiesto el valor de un abogado mercantilista”, subrayan desde despacho donde, en muchas ocasiones, han ayudado a que empresas en dificultades financieras evitaran el concurso de acreedores mediante una reestructuración de deuda y un plan de viabilidad sólido.

En el lado contrario, en el del crecimiento y la expansión, los abogados mercantilistas también juegan un rol importante. Es lo que sucede, por ejemplo, en proyectos relacionados con la creación, gestión y expansión de franquicias, donde además de los aspectos legales de la propia compañía también hay que tener en cuenta y dejar plasmado en los contratos variables como el modelo de negocio, ratings…

Una visión de futuro que hay que tener siempre presente. ¿El objetivo? Facilitar el crecimiento empresarial en la medida de lo posible. “Para ello, los abogados mercantilistas no solo tenemos que abordar las necesidades inmediatas, sino que también tenemos que poder anticiparnos a posibles desafíos que llegarán en el futuro”, afirman desde este despacho de Abogados.

Y pone un ejemplo al respecto. “En una operación de fusión entre dos empresas tecnológicas, no solo nos debemos centrar en los aspectos legales de la transacción, sino que también debemos ayudar a diseñar una estructura corporativa que facilite la integración cultural y operativa”, arguyen desde LABE Abogados.

No hay duda de que la economía de hoy en día no tiene nada que ver con la de hace dos décadas. Un mayor control normativo y legislativo, así como la consolidación de una economía global, internacional y digital, han hecho que las empresas de Madrid, como las de cualquier zona del país, requieran servicios legales para no caer en infracciones y consolidar su crecimiento corporativo.

Aquí, los abogados mercantilistas tienen un rol principal para ayudar a estas firmas en este entorno complejo y globalizado. Contar con el respaldo de abogados mercantilistas especializados es una inversión de futuro a ofrecer experiencia, conocimiento y la visión estratégica.