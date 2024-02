Los primeros y tímidos resultados de Miss Torreta Tetuán: arreglan las aceras junto a las torretas ganadoras pero no se retiran

La semana pasada, algunos vecinos repararon en que la torreta que entorpecía el paso en la calle Simancas había sido retirada. Fue inevitable acordarse de que el mamotreto era una de las candidatas a Miss Torreta Tetuán, el ingenioso concurso activista que pretendía llamar la atención sobre el problema de accesibilidad. ¿Estaría surgiendo la denuncia efecto?

Pronto, aparecieron vallas de obra en algunas de las torretas estrella del distrito: Miss Campo Real –ganadora del certamen–, Miss Olite –segunda clasificada– y la candidata de la calle Matadero.

Desde el Área de Obras del Ayuntamiento de Madrid explican a este medio que “se han estudiado varias ubicaciones que habían sido comunicadas al Área y, una vez analizadas, se van a llevar a cabo tres actuaciones de reforma de la vía pública para mejorar la accesibilidad de la acera, aun estando las torretas sin retirar”. Se refieren a las aceras de Campo Real, 2; calle del Matadero, 1 y calle Olite, 46. Es decir, las torretas más votadas, irónicamente, por los vecinos. La petición ha sido tenida en cuenta pues, pero la solución no es definitiva.

¿Qué está pasando?



Varias vecinas nos habéis avisado al ver carteles y obras en las aceras de varias torretas:

Campo Real, la ganadora de #misstorretstetuán

Miss Olite, su gran rival

La candidata de la calle Matadero



— Olga Berrios (@olgaberrios) 12 de febrero de 2024

Desde el Área explican que se van a retirar, sin embargo, cuatro postes telefónicos en las callas Tenerife, 48; Juan de Encina, 19; Juan de Olías, 22 y Ceuta, 23.

La explicación de Obras abunda en la dificultad de atajar el problema. “Son un problema generalizado de la ciudad, de cierta complejidad y difícil solución al intervenir diversos agentes: las compañías de servicios propietarias de la instalación, el Ayuntamiento y las comunidades de vecinos afectadas”, explican.

El Ayuntamiento puede solicitar la retirada de una torreta de tendido aéreo, “pero la retirada de los postes en vía pública corresponde a las compañías responsables de los servicios, sin que el Ayuntamiento tenga resortes legales para obligarlas a hacerlo. No obstante, cuando el Área de Obras y Equipamientos lleva a cabo obras de reurbanización en zonas con postes aéreos, siempre que es posible firma acuerdos con las compañías de servicios para el soterramiento de los tendidos, de forma que el Ayuntamiento ejecuta la obra civil, la canalización con los tubos y las arquetas; las compañías se encargan de la colocación del nuevo cableado soterrado y de la retirada del cable aéreo; y, una vez está en servicio la nueva instalación, la compañía procede a la retirada del cableado antiguo. Además, los vecinos de las casas afectadas deben costear la adaptación de sus acometidas para bajar los tendidos aéreos y no todos quieren o pueden asumir este coste, lo que complica aún más este tipo de actuaciones”, explican.

Detrás de Miss Torreta Tetuán se encontraba el trabajo de un grupo de vecinas, que llevan meses reuniéndose en el Espacio Bellas Vistas para pensar los problemas de accesibilidad en las calles del distrito. Una de ellas, Olga Berrios, se preguntaba el otro día en x (ya saben, twitter):

“¿Por qué no se retiran?, ¿cumplirán las nuevas aceras la normativa?, harán obras en los 82 puntos mapeados? Lo que sí tenemos claro es esto: si nos organizamos y reivindicamos lo que es justo, podemos conseguir pequeñas y grandes victorias. Si no, seguro que no conseguimos nada”. Este miércoles, ya visto que están ampliando con orejas las aceras con torretas para al menos facilitar el tránsito, , algunas de las organizadoras de Miss Torretas se acercaron con el humor que las caracteriza a la ya famosa Miss Campo Real para pegar un papel en forma de placa conmemorativa. En el vídeo donde lo enseñan dicen extrañadas “nos llama la atención que las torretas sean más difíciles de derribar que las casas neomudéjares”. Van sobradas de humor...y de conciencia.