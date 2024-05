Una bici blanca para recordar a Mario, el rider atropellado en la avenida de Barcelona

“Fuiste luz para quienes te conocimos y hoy esa luz se apagó con tu partida”. Estas palabras iniciaron el pasado miércoles un sencillo pero emocionante homenaje en recuerdo de Mario, el repartidor que perdió la vida hace dos semanas al ser atropellado por un taxi en las calles de Madrid, mientras trabajaba.

El acto estaba convocado por Pedalibre y consistió en un recorrido por las calzadas madrileñas, desde Callao hasta el número 194 de la avenida Ciudad de Barcelona, donde se produjo el fatídico accidente. Decenas de ciclistas participaron en la marcha, que acabó con la colocación en el lugar del atropello de una bicicleta blanca, el símbolo universal con el que se recuerda a los que perdieron la vida a pedales.

Mario Clemente vivía en Valdecarros junto a su hermana, contaba El País hace unos días. Ambos habían emigrado desde Venezuela para buscar un futuro mejor en España. Él lo hizo en agosto del año pasado y desde entonces trabajaba como repartidor autónomo a lomos de su bicicleta. Solía tener turno de día, pero también hacía noches de los fines de semana para aprovechar la rentabilidad económica de esos momentos. El sábado 19 de abril lo hizo por última vez.

Las palabras que se leyeron en el homenaje eran de Samary, su hermana, que no estuvo presente en el acto pero que dejó un texto difícil de leer sin que la voz se entrecortara: “Lamento tu partida, hermano. Te pido perdón por no ser yo quien hoy lea estas palabras en este lugar donde todo ocurrió y donde hoy te hacen homenaje. No tengo las fuerzas suficientes (...) prometo que todo lo que un día soñamos juntos lo cumpliré en tu nombre”.

La asociación Pedalibre también está ayudando en una recaudación de fondos para conseguir la repatriación del cadáver de Mario, que su familia no puede asumir al contar con pocos recursos económicos. A través de redes sociales, han organizado una colecta para sufragarla de forma colectiva.

Mario es el quinto ciclista fallecido en las carreteras de la capital en los últimos cinco años. Un camión de la basura se llevó a una mujer por delante en 2020 y el pasado mes de marzo un conductor se dio a la fuga después de arrollar -sin matarlo- a otro ciclista en Tetuán. En la calle Alcalá estaba, junto al Banco de España, la bicicleta blanca que recordaba a un ciclista atropellado cuando circulaba por su carril a bordo de un Bicimad.