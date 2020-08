Diego Conesa, líder del PSRM: "López Miras debería ir a los bancales y ver quién recoge los tomates y las lechugas en la Región"

El secretario general del PSOE en la Región, Diego Conesa (Fuente Álamo, 1973), es una persona excepcionalmente afable. Hijo de tendera y agricultor que emigró once años a Alemania, Conesa ha ayudado a su padre en las labores agrícolas y ganaderas hasta hace no muchos años. Durante su juventud rockabilly también estuvo sirviendo copas detrás de la barra de un bar. Dice que le gusta el trato con las personas y que no le importaría terminar sus días regentando un local de tapas. Lo más probable, en cambio, es que vuelva a su trabajo en la asesoría que abrió junto con su mujer -ha cotizado “18 años de autónomo”-, tras haber sido alcalde de Alhama de Murcia, delegado del Gobierno y, actualmente, líder del Partido Socialista de la Región. "Todavía no he tenido tiempo de perder ese contacto con la realidad fuera de la política", afirma.

La llegada de pateras con algunas personas positivas por COVID-19 y con otras que tienen que pasar la cuarentena ha ocasionado tensiones entre la Comunidad y la Delegación de Gobierno, al frente de la cual está el socialista José Vélez. ¿Quién tiene que asumir la responsabilidad de la situación de estos migrantes?

Desde el primer día este Gobierno regional está en una inercia de derivar responsabilidades al Gobierno de España como forma de tapar su ineptitud. El tema de extranjería, que lo he vivido de primera mano como delegado del Gobierno, es una cuestión que compete al Gobierno de España, pero ahora no se trata tan solo de la inmigración irregular, sino que tenemos una crisis sanitaria. El Gobierno regional es el responsable de hacer los análisis de PCR y regular la cuarentena. El Gobierno de España le ha dado a la Comunidad los medios y las medidas de seguridad, dentro de sus posibilidades, para garantizar esa cuarentena y la colaboración para disponer de espacios que le corresponden a la comunidad.

Lo que lamento es lo que no había ocurrido hasta la fecha: hay una vicealcaldesa de Cartagena, la señora Noelia Arroyo, que no está centrada en hacer una labor en su ciudad, sino de oposición al Gobierno central con este tema enervando de nuevo los peores sentimientos de la ciudadanía de Cartagena y de la Región. Las pateras siempre las hemos tenido y lo que tenemos ahora es una emergencia sanitaria.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, también ha sido crítica con la labor de José Vélez al frente de la Delegación de Gobierno.

La ideóloga comunicativa de esta crispación tiene nombre y apellidos en Cartagena y en el Partido Popular.

Ante las declaraciones tanto del consejero murciano de Salud, Manuel Villegas, vinculando los positivos de la COVID-19 a la comunidad ecuatoriana y boliviana; como del presidente, Fernando López Miras, señalando una y otra vez los contagiados que han llegado a nuestras costas en patera, ¿considera que es una forma de avivar la llama del racismo en la Región?

Me causa vergüenza e indignación esa enorme irresponsabilidad. López Miras debería ir a los bancales y ver quién recoge los tomates y las lechugas en la Región. Si nos damos golpes de pecho con la industria agroalimentaria, nos tenemos que dar los mismos golpes de pecho y defender a todos aquellos que trabajan y sacan adelante esa industria y ya vemos, en algunos casos, en qué condiciones.

De hecho, el pasado sábado abandonaron en la puerta de un centro sanitario de Lorca el cuerpo del jornalero Eleazar Blandón con parada cardiorrespiratoria, quien murió allí mismo.

Es tremendo y lamento enormemente que, excepto CC.OO., ninguna organización agraria ni la patronal hayan salido a plantear que esto no es posible. Que el mismo sector no denuncie sistemáticamente estas circunstancias hace daño al propio sector y a la Región. Me parece lamentable que ataquen de forma furibunda a un ministro y no hagan declaraciones ante la muerte de una persona trabajadora en el campo de Murcia.

¿Qué le parece la queja del Gobierno regional de que desconocía la cantidad de fondos COVID que podía destinar a educación?

Los criterios ya están establecidos. Se sabe la cantidad y los importes, que suman algo más de 73 millones de euros. El Gobierno regional, en esa actitud enfermiza de llegar al último momento sin tomar medidas, sabe que ese dinero estará en septiembre. Habían planteado una medida de 500 profesores de apoyo, pero si hacemos las cuentas de una jornada completa durante un año el coste sale a 20 millones de euros. Lo que nosotros planteamos es que se triplique hasta los 60 millones y que se colabore con los ayuntamientos en el sobrecoste adicional de las labores de limpieza y desinfección de los centros educativos. Además, como han hecho otras comunidades autónomas, les decimos que hagan un complemento en los presupuestos autonómicos y cuenten con 25 millones de euros más.

Como mínimo hay que reducir las ratios y garantizar que no haya aulas con más de 20 alumnos y con todas las medidas higiénico-sanitarias. Va a haber rebrotes y no sé si el Gobierno regional cuenta con un confinamiento total y cree que no va a haber clases. Eso sería irresponsable porque la cuestión educativa está vinculada a la conciliación. Si no hay clases, ¿dónde van a estar los niños: en el matadero de los abuelos? Es muy cínico no establecer el paralelismo entre la actividad económica y las políticas de conciliación tan necesarias.

¿Cree que López Miras se queja de vicio?

Le funciona pedir cuentas de todo al Gobierno de España y culparle de todos los males que aquejan a la Región. Pero lo único que hace con ello es perjudicarla porque ahí esta la Comunidad Valenciana con los mismos problemas de infrafinanciación económica que nosotros, pero planteando otras políticas. En la Región de Murcia hay una huida fiscal irresponsable que está debilitando su posición. Estar pidiendo dinero, por un lado, al Gobierno de España y bajando los impuestos a las rentas altas, por otro, es una actitud tremendamente irresponsable.

¿La Ley del Mar Menor aprobada recientemente en la Asamblea Regional por el Partido Popular, Ciudadanos y PSOE es suficiente?

No es suficiente. No es la Ley del PSOE de la Región de Murcia, pero es una ley que, si no llega a ser por el giro que quiso dar en ese momento Ciudadanos, estaría mucho peor. Lo importante ahora es que vamos a estar soplando en el cogote al Gobierno regional para el cumplimiento firme de esa ley y en la aprobación en los próximos tres meses de un programa de actuación que debe incorporar las medidas que había establecido con la propia Confederación Hidrográfica del Segura.

Afortunadamente, la Fiscalía también lleva tiempo encima de la laguna. Este Gobierno lleva 25 años mirando hacia otro lado con respecto al Mar Menor.

A pesar de no haber asumido posiciones maximalistas en esa ley, la Fundación Ingenio, formada por la agroindustria del Campo de Cartagena, se ha opuesto a esta norma con campañas publicitarias.

Para mí ha sido una gran decepción al Fundación Ingenio porque pensaba que iba a tener otra perspectiva, pero veo que está totalmente desenfocada y no habrá persona que vaya a defender la capacidad agraria que tenemos en esta Región que yo, pero si muere el Mar Menor definitivamente, no solo muere la agricultura del Campo de Cartagena, sino la Región de Murcia.

El PSOE del municipio de Murcia se ha querellado recientemente con el Gobierno municipal del PP por acusaciones de irregularidad en la campaña.

Las sedes del PSOE y Ciudadanos fueron una romería los días siguientes a las elecciones autonómicas que ganaron ambos partidos con mayoría absoluta. De hecho, mucha gente pensó que estas formaciones íbamos a formar Gobierno y denunciaríamos las redes clientelares y corruptelas del Partido Popular. Nosotros seguimos ahí. Hemos denunciado una empresa que es La Generala y que sigue siendo un elemento nuclear de esa red clientelar de responsables del PP.

¿Considera que Ciudadanos está haciendo de bastón a las políticas del PP y poco más?

Denuncio los incumplimientos electorales, como las diez medidas con las que se comprometió López Miras para los 100 primeros días y denuncio el incumplimiento sistemático hasta la fecha en materia de transparencia y regeneración por parte de Ciudadanos. No han hecho nada al respecto en este primer año y los impulsos políticos se toman en estos momentos.

¿Qué le parece el hecho de que Juan Carlos I se haya ido del país?

El monarca emérito es la institución y la persona que más daño está haciendo a la institución de la monarquía en España.

Parece como si los acontecimientos de la Historia se estuvieran acelerando. ¿Cree que son tiempos de cambios históricos importantes?

Están pasando muchas cosas y algunas, lo hemos visto, vienen para quedarse. Después de la Revolución Industrial fue muy importante el trabajo físico, presencial y manual. Ahora, con la digitalización y la robotización, las transformaciones del mundo laboral que se iban a producir en los próximos diez o quince años seguramente se aceleren de cara a los próximos cinco o seis. Por eso veo bien que los fondos europeos impulsen proyectos de innovación, transición ecológica y cohesión social para no seguir agrietando la brecha social que tenemos ahora. El Gobierno regional tiene la opción de seguir tirando la Región por el desagüe y criminalizando a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias o intentar apostar por los mejores proyectos acompañado de la sociedad civil y las organizaciones sociales de esta Región.