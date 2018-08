¿Exhumar a Franco?: "Es justo y necesario"

La exhumación de los restos del dictador Franco va camino de consumarse. De este modo va a culminar un proceso que va siendo demasiado largo y controvertido, problemático. Nadie debería oponerse, ni siquiera sus partidarios los franquistas, que haberlos 'haylos'. Quienes van a oponerse son los que más están aportando al descrédito definitivo del dictador. Sea porque creen que no debe hacerse o sea porque consideren que no es urgente hacerlo, lo que ocultan detrás de sus abominables actitudes es su deseo de que el dictador perviva y su memoria no sea borrada del todo. Desde luego, sería mucho más razonable que admitiesen la exhumación tanto C´s como el PP, además de quienes aceptan y asumen el franquismo desde formaciones ciertamente residuales, pero fascistas.

La Memoria del franquismo está llena de miserias morales, barbarie y obscenidad, llena de muerte y vacía de vida. Que la Transición permitiera un tránsito tranquilo hacia la democracia no debe llevarnos a pensar que el franquismo y su dictadura fueran faltas veniales. Nada bueno ni admisible acarreó la Dictadura. Todo fue malo, por lo que tarde o temprano el olvido debía ser forzado, y ahora se ha iniciado ese proceso que obliga a escribir la desmemoria del franquismo, y eso requiere inevitablemente que Franco se convierta en una ocupación de sus familiares y no de todos los españoles. Fue la preocupación de muchos y ahora, pasado el tiempo, debemos evitar que se convierta en la ocupación de todos.

La Historia de nuestra Democracia contiene pasajes sobresalientes. Durante los cuarenta años transcurridos desde la muerte de Franco ha habido momentos memorables, y también algún episodio fatuo que solo ha servido para cubrir el expediente en cada momento. No dudo en admitir que la Transición fue ejemplar porque la reconciliación de los españoles se puso en el frontispicio de todas las conmemoraciones, y porque respondió a la virtud de no dejar a nadie abandonado fuera cual hubiera sido su posición en la contienda de 1936 y en la Dictadura. Ni siquiera el matarife Franco fue abandonado, lo cual tal vez fue un error pero obedeció al interés superior de los demócratas por construir el futuro de paz basado en la concordia. Los Gobiernos socialistas han venido marcando las pautas: Felipe González diseñó la Transición, Rodriguez Zapatero reverdeció el recuerdo sin ajustes de cuentas por medio de la Ley de la Memoria Histórica que fue aprobada en su mandato, y Pedro Sánchez ha pergeñado la exhumación de Franco, que reactiva la Ley aprobada por Zapatero, -que había dejado dormida (u olvidada) Rajoy-, y culmina la precisa revisión que la inolvidable Dictadura necesitaba.

Cuando los líderes políticos más afines a la derecha consideran que la exhumación no responde a ninguna urgencia sólo están rechazándola, porque aun pudiendo ser abordada sin premura, ha de ser abordada sin pausa ninguna. Recientemente Zapatero tras afirmar que “un dictador no puede estar en un lugar de honor”, refiriéndose al Valle de los Caídos, ha completado su reflexión afirmando que la exhumación “hace a la democracia más fuerte”. Son frases tan básicas que todos debemos admitirlas, afirmaciones de Perogrullo, itinerarios que llevan a los espacios comunes en que los demócratas vivimos compartiendo inquietudes y respuestas. Pero la derechización del PP y el oportunismo electoralista de C´s también se han hecho notar. La posición del PP no puede ser más absurda: “nos abstendremos con absoluta indiferencia”. Pero esa “indiferencia” es tan interesada como impostada. Quien se muestra indiferente ante una disyuntiva como esta, bien se sabe dónde está: “el que calla otorga”.

Y acabo con una cita. En el Prefacio previo a la Consagración en la Misa que celebran los cristianos el celebrante conmina a los fieles con un “¡Demos gracias al señor nuestro dios!”. A lo que los fieles responden con un solemne “¡es justo y necesario!”. Tal cabe aplicar al asunto que nos ocupa porque la inhumación del caudillo Franco “es justa y necesaria”. Lo que menos importa es discutir en torno a la urgencia. Después de cuarenta años de “descansar” junto a los masacrados en la guerra que él mismo provocó, bien cabe que le lleven a vivir el “olvido” eterno, que es el único premio o recompensa que merecieron sus hazañas.

Agítese en su nueva sepultura quien nos dejó pasmados y maltrechos. Yo, haciendo mías las palabras de Rafael Alberti, le envío sus versos: “Hay muertos cuya paz merecería / ser quebrantada todas las auroras.”