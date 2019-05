"Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie"

Marta es anestesista en un pequeño hospital comarcal. Se levanta a las seis y media de la mañana y, si le ha tocado hacer guardia, no vuelve a casa hasta el día siguiente. Utiliza voluntariado para cuidar a sus tres hijos, normalmente es su madre la voluntaria.

A Marta no le queda apenas tiempo para estudiar para la OPE de Anestesiología y poder conseguir,tras años de dedicación, una plaza en propiedad. Roberto, es también anestesistas y acumula años y horas en el mismo hospital. Manoel es compañero de ambos y no tiene hijos, así que dispone de algo más de tiempo; pero no lo emplea en estudiar.

Los tres son grandes profesionales de su especialidad con muchos años de experiencia en el Servicio Sanitario Público Vasco. Cada convocatoria que llega son conscientes que no superarán los exámenes. No porque no estudien. No superarán los exámenes porque no son la niña bonita de ningún jefe de servicio que les pueda elegir como los agraciados con la plaza en liza. Y han decidido quejarse.

El Gobierno del PNV lleva años presumiendo de su “buena gestión” y “transparencia” en Osakidetza mientras aumenta la interinidad o mientras los mandos intermedios o jefes de servicio siguen siendo designados a dedo. Para qué quejarse…

Cuando una gestión hay que disfrazarla con marketing constantemente y hablar de transparencia cuando la opacidad es evidente, deja de ser un orgullo. Porque detrás se esconden privatizaciones, interinidad, huelgas y mala gestión. Mala gestión digo porque la cuestión no es cuánto gasta el gobierno, sino cómo y en qué lo gasta. Es decir, hay que buscar la optimización de unos recursos públicos que son de todas y no del PNV.

El actual Director de Osakidetza, el Sr. Diego ha presentado un nuevo modelo de OPE, bajo el pretexto de que el anterior estaba obsoleto. Lo que le ha ocurrido al anterior es que era un modelo convertido en un coladero y Marta, Roberto y Manoel lo han hecho público.

Con este nuevo modelo quiere dar carpetazo a un modelo corrupto sin solucionar la situación de cientos de opositores que como nuestros tres protagonistas no tuvieron ninguna oportunidad.

Este nuevo modelo aborda los puntos negros de los que hemos hablado desde el primer momento: tribunales, diseño de exámenes y algunos jefes de servicios señalando afortunados. Pero no se habla del motivo de este cambio: no se menciona que hubo filtraciones.

A día de hoy el gobierno de Urkullu es incapaz de asumir que el sistema clientelar que han estado avalando es imposible de tapar ni con marketing ni con opacidad ni con un nuevo modelo de Ope y siguen hablando de “irregularidades”.

Tribunales por sorteo, exámenes confeccionados por profesionales “ajenos” a Osakidetza y estudios psicométricos antes de publicar las notas. Estas son algunos de los cambios más sonados. Desde Elkarrekin Podemos vamos a seguir muy vigilantes porque hacer un sorteo de entre un censo previamente diseñado no es del todo garante. Porque confeccionar una segunda prueba tipo test (mal llamada práctica) con ítems de corrección preestablecidos puede convertirse de nuevo en un coladero, y porque nos metieron por los ojos los estudios psicométricos pero tuvimos que oir lo poco fiables que eran por el tamaño reducido de la muestra.

De momento el cambio de modelo no es más que el gatopardo del PNV. Esta vez lo tiene complicado. Las Opes Dopadas están judicializadas gracias a las quejas de los tres anestesistas y al trabajo de sindicatos y oposición. Pero para que el viento sople a favor de este nuevo modelo de OPE sería importante que de una vez Osakidetza admitiera a los vascos y vascas que Marta, Roberto y Manoel nunca iban a sacar su plaza. Porque quejarse y no tener padrinos no es el modelo del PNV.