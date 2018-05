Ábalos (PSOE) asegura que hablará de la moción con los distintos partidos "aunque sea por cortesía parlamentaria"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes que Ciudadanos, con sus 35 diputados, "no tiene capacidad" de presentar una moción de censura 'instrumental' que persigue contra el Gobierno de Mariano Rajoy en caso de que no convoque elecciones y ha asegurado que la única vía es "apoyar" la iniciativa socialista, de la que hablará con otros partidos "aunque sea por cortesía parlamentaria".

Así lo ha expuesto en declaraciones en la Cadena Ser recogidas por Europa Press en las que ha apelado a "la responsabilidad" de los distintos partidos políticos para "decidir si es posible seguir teniendo un Gobierno del PP" y por ello, ha señalado, que el PSOE ha utilizado "el instrumento constitucional que permite abrir un nuevo tiempo".

En este sentido, Ábalos ha explicado que el PSOE "quiere dotar de toda importancia" a la moción de censura porque "restarle legitimidad, le quita eficacia y profundiza en la inestabilidad" y ha asegurado que su partido ha utilizado este instrumento "cargados de razones para España".

Respecto a las declaraciones del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, en las que aseguraba que el PdeCat daría su apoyo al PSOE en la moción de censura contra el Gobierno si se ponían en libertad a los políticos presos, Ábalos ha concluido que su partido "no va a negociar estas cuestiones" con esta formación.

Sí ha dicho después en declaraciones a Antena3 recogidas por Europa Press que "a lo largo de estos días, aunque sea simplemente por cortesía parlamentaria" los socialistas van a "hablar con los grupos parlamentarios mayoritarios para exponer" sus "razones" y presentar sus "propósitos" en esta moción de censura.

"No estamos ante una situación como fue la investidura de 2016, queremos dar calidad democrática a este país y eso incorpora también las elecciones en un horizonte razonable que no contribuya a la inestabilidad, es decir, no dilatar mucho tiempo las elecciones pero tampoco ir a empujones", ha comentado.