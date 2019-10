Ábalos defiende que "de momento no hacen falta otras medidas" en Cataluña

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización el PSOE, José Luis Ábalos, ha defendido este sábado en un acto en Lugo que en Cataluña lo que se está viviendo estos días es "un problema de orden público" por lo que "de momento no hacen falta otras medidas" más que la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

"Hoy no se da ningún supuesto de los que plantean los ansiosos, no hacen falta de momento otras medidas. Y si hacen falta, las tendrán", ha insistido Ábalos durante un acto con militantes y simpatizantes socialistas en Lugo, en alusión a hipotéticas aplicaciones del artículo 155 o de la Ley de Seguridad Nacional.

En su intervención, muy crítica con las propuestas de PP y Ciudadanos para enfrentar los disturbios en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a líderes políticos y sociales independentistas, el ministro en funciones ha pedido "al resto de fuerzas constitucionalistas que estén al lado del Gobierno, que practiquen la lealtad y la unidad de acción para que el Estado sea más fuerte".

Ábalos ha recordado que España ha vivido "momentos muy duros", como los años de terrorismo, en los que "la democracia ganó y no hizo falta llegar a medidas como plantean algunos ahora".

Durante su intervención ha apostado por una respuesta "proporcional" en función de los hechos que se vayan produciendo, que ha insistido en calificar como "un problema de orden público en las calles" y ha afirmado que todo lo que haga el Gobierno "hay que gestionarlo después", ya que "no se pueden dejar espacios a la frustración. Ya está bien de generar frustración".

Además de este problema de orden público, según el ministro en funciones, lo que se está viendo estos días en Cataluña es "un problema de debilidad, de quiebra institucional, en el autogobierno de Cataluña".

"Es un gobierno reventado, con un presidente que no manda y que alienta las movilizaciones y después se sorprende, muy a última hora, de que haya reacciones violentas: El que siembra vientos recoge tempestades, se extraña, pero es así", ha señalado sobre Joaquim Torra.

En cambio, ha señalado, "afortunadamente" en ese gobierno hay un conseller de Interior, Miguel Buch, que responde al momento de desórdenes públicos, con coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que supone una "contradicción" en ese Ejecutivo, ha profundizado el ministro en funciones, que ha dicho que estas actitudes evidencian no solo que "no hay gobierno" en Cataluña, sino que "no hay interlocutor".

El dirigente socialista ha defendido la forma del Gobierno en funciones de responder "con serenidad" ante el "problema serio" que se ha planteado en Cataluña, ya que "no es momento de ansiosos ni de hiperventilados; porque mala solución te pueda dar alguien así", ha dicho en alusión a algunas de las propuestas de los partidos de la derecha para actuar en Cataluña.

Además del "trabajo, la entrega y el sacrifico" de los agentes de los cuerpos policiales para afrontar el problema de orden público que se está viviendo estos días en las calles de Cataluña, Ábalos ha recordado que hay otros servidores públicos que se preocupan de que todos los días puedan salir los trenes, se reparen las vías saboteadas, funcionen los aeropuertos y estén las carreteras limpias".

También ha tenido un mensaje para todos los ciudadanos en Cataluña que se sienten "coaccionados" en su libertad de pensamiento y de opinión, que quieren convivir y que "no piensan en imaginarios ni en paraísos imposibles, solo en el bienestar de sus hijos".

"Quiero decirles que no están desamparados, que ofreceremos una respuesta pensando en ellos, que será constitucional, proporcional y que se irá planteando en función de los hechos que se produzcan".