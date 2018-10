El padre de Marta del Castillo expresa su "apoyo" a Vox con su asistencia a "algún acto"

Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana Marta del Castillo, por cuyo asesinato en 2009 fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel Miguel Carcaño, ha manifestado este lunes a través de su perfil en la red social Twitter que si bien no va a "entrar en política", Vox tendrá su "apoyo y asistencia a algún acto", siempre que sus obligaciones laborales y su tiempo le permitan participar en tales eventos.

Así lo ha indicado Antonio del Castillo después de varios medios y fuentes de la estructura de Vox en Sevilla indicasen a Europa Press que dicha formación ha estado "en constante contacto con él" desde las elecciones autonómicas de 2015.

Por favor, no voy a hacer declaraciones, no voy a entrar en política. La formación política Vox tendrá mi apoyo y asistencia a algún acto, siempre que mi trabajo y tiempo me lo permita.



Gracias.