Blades dice que el juicio a Martinelli le recordó a una "película de gángsters"

El cantautor panameño Rubén Blades dijo que el juicio al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por espionaje político y peculado, que terminó con su absolución, le recordó a una "película de gángsters" y evidenció el "deterioro" del sistema judicial.

En un mensaje publicado este martes en sus redes sociales, el salsero indicó que durante el extenso proceso contra Martinelli se vivieron escenas típicas de ese género cinematográfico, como "la dilatación del proceso, excusas y enfermedades inventadas, declaraciones absurdas, actos de circo, rabietas, lloraderas y alharacas".

"Debo admitir que nunca esperé, ni un fallo justo, ni un final feliz para el país, para la decencia. Nuestras dudas, sobrevivientes de otra mayúscula decepción judicial, dejan más desasosiego en quienes entendemos que sin un sistema judicial confiable, una democracia está condenada al peor de los destinos", indicó.

Un tribunal ordinario absolvió el pasado 9 de agosto a Martinelli, de 67 años, de los cuatro delitos de los que lo acusaba la Fiscalía y pidió su liberación inmediata tras pasar un año en prisión preventiva y casi dos meses en arresto domiciliario.

El exgobernante, que tiene otras causas pendientes por corrupción, huyó de Panamá en enero de 2015 cuando la Justicia le abrió el primer proceso, y fue entregado a las autoridades panameñas en junio de 2018 por Estados Unidos, donde estuvo otro año en prisión mientras batallaba contra la extradición.

La Fiscalía, que recurrirá el veredicto, al igual que los querellantes, pide para el exmandatario 21 años de cárcel por ordenar espiar con un costoso equipo comprado con dinero público y en paradero desconocido a decenas de políticos opositores, empresarios, periodistas y activistas durante su mandato.

El veredicto de "no culpable" generó una gran polémica en Panamá y mostró la gran división que existe en la sociedad. Mientras los partidarios de Martinelli defienden que el caso de las escuchas fue un invento del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) para "hundirlo", sus detractores criticaron las fallas del sistema judicial y la supuesta parcialidad del tribunal de juicio.

"Fallas iniciales en el manejo de algunas instancias del proceso, algo que incluso no sabemos si fueron intencionales o no, produjeron una atmósfera legalmente enredada que luego ni la declaración de testigos que participaron en los hechos delictivos alegados, ni el impresionante cúmulo de pruebas circunstanciales pudieron disipar", apuntó Blades.

Según el "poeta de la salsa", tampoco fue suficiente "que el propio acusado admitiera públicamente poseer 'dossiers' de todos en Panamá" ni que "un Gobierno extranjero hubiera estudiado objetivamente las evidencias presentadas para solicitar la extradición del ex, encontrándolas suficientemente fundamentadas como para conceder tal solicitud".

"Al final, privó el realismo trágico. ¿Dónde está la máquina o máquinas para espiar? Nadie lo sabe. No lo sabe el ex, no lo saben quienes admitieron usarla, no lo sabe el Estado que las compró, no lo sabemos nosotros, los contribuyentes, que las pagamos con nuestros impuestos", afirmó Blades.

Por este mismo caso, ya fueron condenados el pasado enero a cuatro años de cárcel los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garúz y Gustavo Pérez por ser los brazos ejecutores de las escuchas ilegales.

"Esto se pone cada vez peor. Nuestra Patria no merece semejante cosa", concluyó el artista.