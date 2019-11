Ciudadanos justifica el continuismo en la Gestora para asegurar una transición ordenada hasta el congreso de marzo

En declaraciones a los periodistas al término de la reunión del Consejo General de Cs, celebrada este sábado en Madrid, Rodríguez ha destacado la "mayoría abrumadora" por la cual se ha aprobado la creación de la Gestora: el 91,4% de los votos, frente a cinco votos en contra y seis abstenciones, de los más de 125 consejeros que han votado.

A la pregunta de por qué el presidente del Consejo General, Manuel García Bofill, ha propuesto a los consejeros una lista donde apenas hay cambios respecto al anterior Comité Permanente del partido, la exdiputada ha explicado que la labor de la Gestora es hacer "una transición ordenada hacia la próxima Asamblea General".

En los tres meses y medio que faltan hasta ese congreso extraordinario, ha dicho, "nos dejaremos la piel para hacer esa transición ordenada y dar la voz a los afiliados" en las primarias, donde se elegirá al próximo presidente o presidenta del partido y a la nueva Ejecutiva, y en el cónclave de marzo, que decidirá si hacen falta cambios en el ideario, la estrategia y los Estatutos de Cs.

SOLO HAY DOS CARAS NUEVAS EN LA GESTORA

De los 16 integrantes de la gestora, diez estaban ya en el Comité Permanente que formó el expresidente Albert Rivera: José Manuel Villegas como secretario general, Fran Hervías (Organización), Carlos Cuadrado (Finanzas), José María Espejo-Saavedra (Acción Institucional), Marina Bravo (Programas), Melisa Rodríguez (portavoz y Juventud), Begoña Villacís (Política Local), Ignacio Aguado (Política Autonómica), Marta Rivera (Relaciones Institucionales) y Miguel Gutiérrez (Formación).

A ellos se suman otros cuatro miembros que estaban en la Ejecutiva nacional aunque no en la Permanente --Joan Mesquida (portavoz adjunto), Guillermo Díaz (Comunicación), Beatriz Pino (adjunta de Comunicación) y Luis Garicano (Asuntos Internacionales)-- y solo hay dos caras nuevas, que son el presidente, García Bofill, el secretario jurídico, Andrés Betancor.

Los dirigentes que antes estaban en la cúpula de Ciudadanos y ahora, en cambio, no repiten son la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas; el exsecretario de Comunicación, Fernando de Páramo; el exportavoz parlamentario Juan Carlos Girauta; la exportavoz de la Ejecutiva y líder en Cataluña, Lorena Roldán; y el diputado Marcos de Quinto.

En el caso de Girauta y De Páramo, no siguen porque ya dimitieron y anunciaron que dejaban la política. En cuanto a Arrimadas, manifestó este viernes que prefería no estar en la Gestora para no interferir en el proceso de transición, ya que concurrirá a las primarias para liderar Cs.

VILLEGAS Y HERVÍAS SIGUEN, DE QUINTO Y ROLDÁN NO

Fuentes de la formación naranja han indicado que la función de la Comisión Gestora es hacer la transición desde la anterior dirección del partido hacia la que se forme en marzo, la cual deberá recibir toda la información de las distintas Secretarías. Ahora no se trataba, a su juicio, de realizar cambios de tipo político en la dirección de Cs.

El presidente del Consejo General y ahora también de la Gestora pidió al antiguo equipo de Albert Rivera que, tras la dimisión de este por los malos resultados de las últimas elecciones generales, le ayudaran a hacer un traspaso "tranquilo".

En algunos casos, como los de Villegas y Hervías --que también dimitieron--, han aceptado continuar temporalmente en sus cargos aunque no vayan a seguir como secretario general y secretario de Organización en la futura Ejecutiva. Melisa Rodríguez ha elogiado que hayan asumido este papel en un "acto de responsabilidad" hacia el partido.

Respecto a Roldán, no tendrá cargo en la Gestora para que se pueda centrar en su labor en Cataluña, donde se podrían convocar elecciones autonómicas próximamente, y sobre De Quinto --fichado por Rivera como su número dos en la candidatura al Congreso por Madrid--, las fuentes han dicho que "prefería prepararse otros temas".

La portavoz de la Gestora también ha explicado la inclusión en este órgano de Luis Garicano, líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, porque para Cs es importante la relación de la dirección nacional con "lo que está pasando fuera de las fronteras" españolas. Garicano es uno de los dirigentes que se opuso a la estrategia de Rivera de no querer pactar con el PSOE tras las elecciones de abril.

GOBERNANTES AUTONÓMICOS AUSENTES

Otro dato destacable en la composición de la Gestora es que los únicos gobernantes municipales y autonómicos presentes en ella son el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, mientras que se han quedado fuera los vicepresidentes autonómicos de Andalucía, Juan Marín; de Castilla y León, Francisco Igea; y de Murcia, Isabel Franco.

Rodríguez ha indicado al respecto que Ciudadanos no funciona como el PSOE o el PP y que no creen en las "cuotas" territoriales. "Lo que hemos hecho es formar un equipo", y "ahora tenemos que ponernos a trabajar y poner la ilusión que este proyecto merece", ha añadido.

En cualquier caso, las fuentes han destacado que el hecho de que determinadas personas no formen parte de la Gestora y no puedan votar como miembros no quiere decir que no vayan a ser escuchadas. De hecho, han afirmado que se creará un espacio de diálogo para que los gobernantes autonómicos y otros cargos de Cs puedan transmitir sus opiniones y aportaciones.

Durante la reunión del Consejo General de este sábado, en la que también se ha aprobado el Reglamento de la Gestora, ha habido debate sobre la composición de este órgano de dirección provisional, con distintos representantes expresando su visión particular. Además, algunos han expresado su deseo de tratar algunos temas que no se han abordado por no figurar en el orden del día.