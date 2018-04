Cs sigue a la espera del PP y no hablará con el PSOE de la moción a Cifuentes

Ciudadanos sigue a la espera de que el PP o el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, den el paso de apartar a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y, por eso, no tienen previsto hablar esta semana con el PSOE de la moción de censura que han planteado contra ella.

Así de claro lo ha dejado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá a dos semanas de que se cumpla la fecha limite para el debate de la moción de censura contra Cifuentes

Han pasado ya "demasiados días" y los madrileños siguen viviendo esta situación que "no se merecen", ha lamentado el "número dos" de Cs, con una presidenta que debería estar ya "fuera" de la vida política por esta "trama de corrupción" de la universidad.

"Sabemos que Rajoy piensa antes en su partido que en los madrileños", ha criticado Villegas, y por eso Cs le ha vuelto a pedir que "priorice por una vez" los intereses de los residentes en Madrid y que permita seguir gobernando al PP con otro candidato.

Villegas ha asegurado que en todos estos días no han hablado con el PP a ningún nivel y que todo permanece "estancado" a la espera de que Rajoy dé el paso.

Pero si no lo da, hablarán entonces con el PSOE. De momento no están en ese escenario, ha explicado Villegas, quien ha asegurado que no tienen previsto mantener conversaciones con los socialistas esta semana, pese a que éstos les han pedido reunirse para ver si contarán o no con su apoyo a la moción de censura.