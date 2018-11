Eurodiputados piden a la UE que permita el desembarco del barco español en un puerto seguro

Ocho eurodiputados de izquierdas y ecologistas instaron hoy a la Unión Europea a que permita al barco pesquero español "Nuestra Señora del Loreto", con catorce tripulantes y doce inmigrantes a bordo, desembarcar en un puerto seguro de la UE.

Los eurodiputados alertaron en un comunicado de que la UE está "a punto de asistir a una nueva tragedia en el Mediterráneo" por la situación del pesquero, al que hasta la fecha ningún país comunitario ha permitido atracar.

Por ello, pidieron a la Comisión Europea adoptar una postura clara y facilitar una solución urgente.

Según los parlamentarios, es "probable que se estén llevando a cabo negociaciones para proceder a la devolución a Libia de los inmigrantes rescatados, que podrían necesitar protección internacional".

Recordaron que, según la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Europea, Libia no es un país seguro al no haber firmado la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y, por tanto, no puede ser el lugar de desembarco.

Además, añadió la nota, hay informes de ONG que denuncian las "sistemáticas violaciones de los derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes" en ese país.

Los diputados alertaron asimismo de que las condiciones meteorológicas están empeorando y los recursos básicos, como alimentos y combustible, se están agotando.

Firman la petición Marina Albiol (IU), Sergio Cofferati (S&D), Eleonora Forenza de la Izquierda Unitaria europea (GUE/NGL), Ska Keller (Verdes), Elly Schlein (S&D), Miguel Urban (Podemos), Ernest Urtasun (Catalunya en Comú) y Gabriele Zimmer (GUE/NGL).

El "Nuestra Señora de Loreto" se halla en medio del Mediterráneo, a unas 100 millas al norte de la costa de Libia y a unas 120 millas de la isla de Malta, a la espera de que se le conceda un puerto seguro para desembarcar, después de que Italia y Malta se hayan negado.

En el pesquero van, además de catorce tripulantes, doce personas procedentes de Senegal, Mali y la propia Libia rescatadas el viernes en aguas internacionales después de un incidente con la Guardia Costera libia.