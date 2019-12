Iglesias dice que su bipartito con el PSOE debe poner "límite a los poderosos" y garantizar acceso a la vivienda

Así lo ha asegurado durante el coloquio 'Nudo España: un año después' que ha mantenido este jueves en el Congreso con el periodista Enric Juliana, para abordar las problemáticas que afectan al país, un año después de la publicación del libro que coescribieron, con ese título.

Según Iglesias, la globalización ha llevado a que el Estado y la democracia se hayan convertido "en una cosa muy pequeña y modesta, con poca capacidad política". No obstante, ha defendido que, aún así, los gobiernos todavía pueden hacer desde el Estado "algunas cosas".

"El trabajo de un Gobierno decente es poner límites a los poderosos y a la globalización. Establecer mecanismos que permitan proteger a las mayorías sociales de tu país de las decisiones que puedan tomar China y Donald Trump", ha reivindicado.

"LA LEGISLATURA DE LA REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES"

Así, ha asegurado que esta próxima legislatura debe ser "la legislatura de la reivindicación de los artículos sociales de la Constitución", para "proteger a las mayorías sociales de las inclemencias de la globalización".

"El Estado ya no es lo que fue, pero sigue siendo algo. Y es lo único que tiene la gente que no tiene nada para protegerse. Los grandes oligarcas no necesitan los Parlamentos, el derecho o el Estado, pero las mayorías sociales es lo único que tienen, el derecho, las instituciones y el Estado", ha recalcado.

Iglesias ha hecho esta reflexión coincidiendo con las negociaciones en las que su formación está embarcada con el PSOE para definir el programa del Gobierno de coalición que formarán si el presidente en funciones, Pedro Sánchez, consigue los apoyos necesarios para sacar adelante su investidura.