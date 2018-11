Julio Rodríguez avisa tras la ruptura de Podemos con seis concejales de Carmena que "la vieja política no se ha ido"

El secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez ha advertido de que "la vieja política no se ha ido y además es contagiosa, un mensaje que ha colgado en Twitter dos días después de conocerse la suspensión cautelar de militancia de los seis concejales de la formación morada en el Ayuntamiento al darse de baja en el proceso de primarias por un orden en la lista con el que no estaban de acuerdo y que no se ajustaba a lo acordado.