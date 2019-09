El Kremlin también acaba con la paciencia de los artistas

Centenares de artistas rusos se concentraron hoy frente a la Administración del Kremlin para protestar contra la condena del joven actor Pável Ustínov, encarcelado por supuesta agresión a un guardia nacional durante una protesta antigubernamental.

"Es difícil callar ante situaciones tan extrañas como esta. Lamentablemente, Ustínov es sólo un eslabón de una misma cadena", comentó a Efe Grigori Dobriguin, conocido actor y cineasta ruso.

Dobriguin, que se encontraba en una larga cola integrada por variopintos personajes vinculados con el teatro y el cine cerca de la Plaza Roja, aseguró que lo ocurrido con Ustínov "puede pasar a cualquiera".

"Ese día yo también estaba en la plaza Pushkin y pudo haberme pasado lo mismo que a él", dijo, en alusión a la multitudinaria protesta opositora del pasado 3 de agosto.

Al igual que otros artistas, Dobriguin esperaba en plena acera su turno para participar en los piquetes individuales frente al edificio de la Administración presidencial.

"Libertad para Ustínov" o "Yo, nosotros, todo el país", rezaban las pancartas que desplegaban los actores ante la atenta mirada de la policía.

"¡Sólo unos segundos! Venga, que pase otro", decía uno de los organizadores, el actor y director de teatro Alexandr Molóchnikov, que vigilaba para que ninguno de los presentes fuera detenido.

Molóchnikov admitió que lo ocurrido con Iván Golunov, periodista de investigación liberado en junio después de que sus colegas de profesión denunciaran que el caso de tráfico de drogas incoado por la policía era fabricado, les sirvió de "inspiración" para salir a la calle.

"Más que culpable es una víctima (de la violencia policial). Estamos indignados...y hemos decidido pasar a la acción", comentó Tatiana.

Acudieron al lugar tanto actores consagrados, como fulgurantes estrellas y estudiantes de teatro, una profesión de gran prestigio desde tiempos soviéticos.

"Lo ocurrido con Ustínov es un abuso. No podemos callar más y queremos que la gente nos oiga. Demandamos que anulen el fallo judicial. Somos muchos los que estamos en contra de la condena", comentó Lera, estudiante de tercer curso del teatro académico MJAT.

Algunos conocen personalmente al joven actor, que participó en la conocida serie de televisión "Pasajero" dirigida por Fiódor Bondarchuk, pero otros simplemente decidieron salir a la calle en solidaridad.

"Aguantas y aguantas hasta que no puedes más. Es una gran injusticia, pero no es un caso aislado. Es un reflejo de un gran problema, que no se limita al sistema judicial. Es algo más global", dijo Ekaterina.

Y es que el "caso Ustínov" ha logrado lo nunca visto en este país y es poner de acuerdo a actores famosos y desconocidos, todos muy dependientes de la financiación estatal, sobre una causa común.

Algunos de los más famosos actores de este país, como Danila Kozlovski, Alexandr Petrov o Elizaveta Boyárskaya, mostraron su apoyo a Ustínov en las redes sociales nada más conocerse el fallo judicial.

"Linchamiento", es como describió la condena a tres años y medio de cárcel Alexandr Pal, el iniciador de la actual campaña de apoyo a Ustínov, que ha recabado ya más de 100.000 firmas.

Después le tocó el turno a leyendas de las artes escénicas en este país como Oleg Ménshikov, director del Teatro Yermólov;Yulia Peresild o el histriónico Mijaíl Efrémov, habitualmente muy crítico con el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Las fiscales son todas muy dulces/Al chaval sólo le desean el bien/Lo envían a chirona/Para encerrarlo donde corren los ratones", dice la canción que le dedicó a Ustínov el popular rockero ruso Serguéi Shnúrov.

El director del teatro moscovita Satirikón y de la Escuela Superior de Artes Escénicas, Konstatín Raikin, fue el primero en salir en defensa del condenado, que cursó estudios en dicha institución académica.

"Me gustaría que no le destruyeran la vida. Le conozco bien y estoy plenamente convencido de que no es culpable de nada. Es una persona tranquila y de fiar", apuntó.

Precisamente, Raikin anunció hoy que Ustínov será defendido a partir de ahora por Anatoli Kucherena, el abogado del exespía estadounidense Edward Snowden y uno de los juristas más famosos de este país.

Mientras, el Kremlin aseguró que ni la Administración presidencial ni Putin pueden "ejercer influencia sobre los tribunales", la defensora del pueblo de Moscú, Tatiana Potiáyeva, abogó por revisar el caso.

"Ustínov considera que su estancia en prisión preventiva es ilegal y espera que tarde o temprano todo se acabe. Además, me pidió que transmitiera su agradecimiento a los actores, defensores de los derechos humanos y a todos los que le apoyan", explicó.

El vídeo difundido por medios rusos en el que se ve que cómo media docena de policías antidisturbios se abalanza sobre Ustínov, que esperaba tranquilamente a un amigo en la plaza, lo derriban y golpean, causó una gran indignación entre sus compañeros de profesión.

