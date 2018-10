Muere en Chile a los 103 años Víctor Pey, refugiado español amigo de Allende

Víctor Pey Casado, un notable ingeniero español, periodista y profesor, amigo de Salvador Allende y Pablo Neruda, que llegó a Chile como refugiado en 1939, falleció hoy en Santiago a los 103 años, sin haber logrado recuperar su diario Clarín, que le fue expropiado en 1973 por Augusto Pinochet.

Desde que perdió el periódico, el de mayor circulación en Chile hasta ese año, Pey libró una larga lucha legal en tribunales locales e internacionales para recuperarlo, incluso contra los Gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura de Pinochet (1973-1990), sin éxito.

El profesional, combatiente en las filas republicanas durante la guerra civil española, llegó a Chile en septiembre de 1939, como uno de los mas de 2.000 refugiados que el poeta Pablo Neruda logró embarcar en Francia en el "Winnipeg", un buque de carga que arribó a las costas chilenas tras una dura travesía.

Como muchos otros republicanos, Pey fue apresado en Francia y trabajó para el Gobierno español en el exilio antes de conocer a Pablo Neruda, que lo acogió entre los pasajeros del Winnipeg.

En Chile, desempeñó su oficio de ingeniero, especialmente en obras portuarias e hizo amistad con Salvador Allende, de quien fue consejero durante su Gobierno (1970-1973), época en que además adquirió el diario Clarín.

Tras el golpe militar que encabezó Pinochet, Pey no solo perdió el periódico, sino que por segunda vez en su vida debió marchar al exilio, que se prolongó hasta los años 1990, cuando pudo regresar tras la recuperación de la democracia.

En 1997, Pey inició un juicio contra el Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, por la expropiación del periódico.

No obstante, el Estado chileno se hizo parte del litigio para evitar el pago y tras 19 años de litigio, el tribunal internacional no dio lugar a su reclamo, porque "no hay motivos en las circunstancias del caso para otorgarle una indemnización por daño moral".

En 2015, Víctor Pey recibió la medalla rectoral de la Universidad de Chile, casa de estudios que hoy manifestó sus condolencias por su deceso: "Murió el defensor de los derechos humanos y la libertad de expresión", indicó la casa de estudios superiores.

Su muerte, acaecida por causas naturales, según sus familiares, coincide con la conmemoración del 30 aniversario plebiscito celebrado el 5 de octubre de 1988, cuando los chilenos dijeron "No" a la permanencia de Pinochet en el poder.

Los restos de Pey son velados en "Michoacán de Los Guindos", la casa en la que vivieron hace años Pablo Neruda y su segunda esposa, la pintora argentina Delia del Carril, "La Hormiguita", en el sector santiaguino de La Reina.