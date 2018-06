PPdeG censura "el no es no" de Sánchez a la reforma de la financiación y exige cumplir el último plazo del AVE a Galicia

El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, ha censurado el "no es no" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la reforma de la financiación autonómica y ha exigido que el Ministerio de Fomento cumpla el último plazo dado por el anterior Ejecutivo para la llegada del AVE a Galicia y que sitúa finales de 2019 la finalización de la obra.

En rueda de prensa este viernes, el dirigente popular ha recordado que los populares gallegos dieron a conocer un decálogo de peticiones para el Gobierno de Sánchez que, según dijo, son las mismas cuestiones que ya habían pedido al ejecutivo de su mismo color político. "Le pedimos exactamente o mismo y, de entrada, está dispuesto a incumplir por lo menos dos: la entrada en funcionamiento del AVE a Galicia y la financiación autonómica", ha señalado.

Tellado ha juzgado que "no es novedad la falta de sensibilidad" del PSOE con el AVE y ha recordado al "ministro comprometido" Íñigo de la Serna, que "cada tres meses" acudía a Galicia para supervisar las obras en infraestructuras. "De confirmarse el retraso, sería la enésima traición y mentira a los gallegos, desde aquel ministro de Transportes Abel Caballero (actual alcalde de Vigo). Una mentira nuevamente", ha señalado.

Por otro lado, el secretario general del PPdeG recordó que es necesario "hacer de forma urgente" una reforma del sistema de financiación autonómica y ha apelado a que Galicia ha alcanzado un posicionamiento conjunto con comunidades en que gobiernan distintas fuerzas políticas (Asturias, Castilla y León y Aragón) y que "fundamentalmente pasa por algo como es contemplar el coste efectivo y real de los servicios".

"FINANCIAR SERVICIOS"

"No es lo mismo prestar servicios en Murcia o Madrid. Seguiremos explorando alianzas para un modelo justo. No se trata de financiar territorios, sino servicios; ese es el objetivo, que seguro que comparten muchos barones socialistas que estarán igual de molestos", ha remarcado.

Así las cosas, Tellado se ha preguntado "cuál es el precio que se va a pagar" por el apoyo de los "independentistas" a Sánchez en la moción de censura. "Esperemos que no haga pasar su estabilidad parlamentaria por un nuevo acuerdo que sea un agravio a Galicia. Ni el PP ni el Gobierno gallego va a quedar callado", ha advertido.

Por ello, Tellado ha sostenido que Sánchez "se está aplicando el 'no es no' a sí mismo y a su Gobierno en cuestiones que son fundamentales". "Renunció a financiar el sistema de financiación autonómica, a derogar la reforma laboral...", ha enumerado, al respecto de lo que ha concluido que es "rehén de su 'no es no'" y se ha demostrado, a su entender, que "solo quería el poder, pero no gobernar".

"FIN DE LEGISLATURA PERDIDO"

El secretario general del PP gallego ha augurado que "va a ser un fin de legislatura perdido" y ha acusado a Sánchez de solo "preocuparse" por él y de su puesto de trabajo, no de crear empleo a los españoles. También ha vaticinado que los socialistas van a "crujir a impuestos" a los ciudadanos y va a "anunciar mucho en donde es gratis, en los medios de comunicación".

Preguntado por si es partidario de cambiar la legislación laboral a la vista de sus palabras, Tellado ha dicho que no es así su postura, pero entiende que "un político tiene que cumplir la palabra dada" y la reforma fue muy "criticada". "No es normal pasarse años criticando y una vez que llegas al poder solo modificar un poquito", ha considerado, para decir, a renglón seguido, que en todo caso la legislación laboral que se propone desde la izquierda le recuerda a "tiempos pasados", incluso franquistas.