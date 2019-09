Pablo Iglesias: "El documento del PSOE no suena mal pero tenemos experiencia en firmar acuerdos con los socialistas"

Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha explicado esta mañana que el documento que presenta este lunes el PSOE con medidas para poder pactar con la formación "no suenan mal, suenan bien", pero ha matizado en una entrevista en TVE que "ya tenemos experiencia en firmar con ellos".

El líder de la formación morada, ha afirmado que va a leer "muy detenidamente el documento". "No lo vamos a despachar en dos horas como hicieron ellos", en referencia a la respuesta recibida cuando Podemos presentó su documento a finales de agosto. Pero advierte: "Vamos a decir que está muy bien un acuerdo de programa pero tiene que haber personas que ejecuten esas políticas". De este modo, insiste en la necesidad de acordar un Gobierno de coalición.

Sobre la desconfianza que ha declarado sentir con los socialistas, Iglesias ha subrayado que " ya hemos pactado y firmado acuerdos más de una vez con el PSOE que no han cumplido, como publicar la lista de amnistiados fiscales". Iglesias ha explicado que "es normal desconfiar de alguien que no cumple sus promesas".

El secretario general de Podemos ha declarado que de los 17 ministerios que hay en el Gobierno, el PSOE "solo nos ofreció el de Sanidad que tenía las competencias transferidas y dos Secretarías Generales que habían convertido en ministerios". Y añade: "A pesar de lo injusto de esta propuesta, estábamos dispuestos a aceptar si se sumaban al acuerdo las políticas activas de empleo pero no quisieron". Iglesias ha advertido que "puedo tolerar que me humillen a mi pero no a 3,7 millones de votantes".

"Nosotros no paramos de ceder" ha dicho Iglesias. "Pidieron mi retirada y la tuvieron, garantías con Cataluña, y las tuvieron, ni un problema con Europa, y se lo aseguramos", ha remarcado. "Pero si tu representas el 33% de los votantes, que te den el 5% del presupuesto es humillante", ha insistido, añadiendo que "si el presidente del Gobierno cree que tiene que ir a elecciones porque va a sacar mejor resultado falta al respeto a los votantes".

Pablo Iglesias se ha mostrado molesto con que el PSOE pida la abstención al PP en la investidura. "Lo que es humillante es que a un partido como el de Aguirre y Cifuentes, imputadas por corrupción, le pida la abstención constantemente mientras a nosotros nos vetan", ha remarcado, haciendo referencia al auto del juez Manuel García Castellón donde citaba a las expresidentas de la Comunidad de Madrid como investigadas.

La tradición de pactos y de gobierno monolocor no es algo que Iglesias contemple. "Los gobiernos de coalición no dependen de la tradición si no de los votos, en este momento en España hay cinco formaciones políticas de ámbitos estatal y es complicado un Gobierno monocolor", ha insistido.

"La gente no entiende cómo la derecha llega a acuerdos de coalición y, sin embargo, en España se veta al candidato de la fuerza aliada", ha criticado el secretario general de Podemos. "Sin mayoría absoluta quiere todos los sillones", ha añadido.

Iglesias ha lamentado las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que en una entrevista este lunes aseguró que Podemos votó con la derecha en la investidura. "No hay que tomar a la izquierda por imbécil, nos abstuvimos para tender la mano y se creen que la gente es tonta, las fuerzas políticas que sacamos adelante la moción de censura nos hemos abstenido y que digan que nos hemos aliado con la derecha es tomarles el pelo a los votantes", ha zanjado.