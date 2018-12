Pedro Sánchez quiere reformar la Constitución para incluir la igualdad entre hombres y mujeres

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido en el aniversario de la Constitución de 1978 una reforma de la Carta Magna para incluir "uno de los mayores avances": la igualdad entre hombres y mujeres.

"Es el tiempo de las mujeres. Todos lo fueron pero hoy, por fin, la sociedad empieza a asumir como propias las reivindicaciones feministas. Reformemos la Constitución para incluir en ella uno de nuestros mayores avances: la igualdad entre hombres y mujeres", ha escrito Pedro Sánchez en Twitter. De forma previa, había defendido que abordar su reforma sería la mejor forma de "reforzarla".

Tras reiterar su defensa de una reforma como vía para fortalecer la Constitución, ha considerado que las modificaciones necesarias también representan una apuesta "por un cambio de época recuperando aquel espíritu de concordia".

Pedro Sánchez ha sido uno de los principales protagonistas en la celebración del 40º aniversario de la Constitución. Ante los periodistas que se agolpaban a su alrededor en el Congreso, no ha aclarado ningún escenario sobre la convocatoria de las elecciones, aunque ha dejado claro que no pretende que se celebren en marzo: "Seguiremos gobernando y trabajando", ha afirmado en una conversación informal con los periodistas a la pregunta concreta de si convocará en ese mes.

El presidente no ha sido tan claro en su respuesta sobre la posibilidad de que los comicios se celebren el 26 de mayo, coincidiendo con los municipales, autonómicos y europeos, y lo ha dejado en el aire. No obstante, ha deslizado que tiene en cuenta que es una opción que no satisface a la mayoría de barones. "Me pedían que no convocara con las andaluzas y no lo hice", ha expresado a modo de ejemplo.