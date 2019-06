Planas abierto a ser parte de la futura Comisión Europea si Sánchez lo decide

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se mostró este martes abierto a formar parte de la futura Comisión Europea si el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, así lo decide.

"Estoy encantado de ser el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España y estoy aquí trabajando por ello y lo que el presidente decida, evidentemente respeto", dijo Planas en declaraciones a Efe durante un Consejo de titulares europeos.

El ministro señaló que siempre ha sido "un servidor público".

"En todos los puestos que he ocupado he intentado hacerlo bien y estoy intentando hacer bien lo que me encargó el presidente hace un año", dijo.

Aseguró que está disfrutando de su cargo "con un excelente equipo directivo que tengo en el Ministerio" y todos sus colaboradores, con quienes está "intentando mejorar la posición de la agricultura española, de la pesca y de todo el sector agroalimentario".

Los líderes de la UE tratarán de designar en su cumbre de este jueves y viernes en Bruselas los principales cargos en la cúpula de las instituciones comunitarias, para lo que deberán tener en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo y buscar un equilibrio entre familias políticas, hombres y mujeres y origen geográfico de los candidatos.