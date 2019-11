Ponsatí asegura que su extradición supondría dar "luz verde" a su condena

En una entrevista en el canal 3/24 recogida por Europa Press ha afirmado que las euroórdenes contra los políticos en Bélgica "son una prueba de fuego para la autonombrada democracia española", y ha explicado que el hecho de que la justicia belga no le haya retirado el pasaporte indica que el juez no tiene duda de que no es una aforada, ha dicho textualmente.

Ha señalado que será un proceso judicial largo, que todavía está abierto, y que tendrán que contrarrestar los argumentos de la Fiscalía, "que defenderá la posición de España".

Para Ponsatí, no ha habido ningún hecho que dé apoyo a ninguna acusación de carácter criminal, y cree que se debería discutir cómo la Fiscalía ha ligado los hechos por los que se le acusa con la criminalidad.

Preguntada por el pacto entre Unidas Podemos y PSOE, Ponsatí ha opinado que "se debe leer en clave de reforzamiento de Sánchez dentro del PSOE", y ve lejos una negociación política con Cataluña porque "no es una negociación entre iguales" al haber políticos encarcelados.