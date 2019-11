Rivera dice que, saque los escaños que saque Ciudadanos, trabajará por "desbloquear el país"

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha afirmado este viernes que, independientemente de los diputados que obtenga su partido en las elecciones generales del domingo, a partir del lunes va a trabajar para "desbloquear el país".

En declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, Rivera ha subrayado que "lo importante es España, no las siglas, los partidos y los candidatos", y lo que va a hacer cada partido con los escaños que consiga en las urnas. Y, según ha indicado, los de Cs servirán para evitar otras elecciones, impulsar reformas y afrontar la crisis en Cataluña.

Cuando le han preguntado si, ante un mal resultado en los comicios, dimitirá y dará el relevo a Inés Arrimadas, el presidente de la formación naranja ha respondido que no se metió en política por ostentar un cargo.

LLEGÓ AL CONGRESO HACE MENOS DE CUATRO AÑOS

Pero a continuación ha añadido: "A partir del 11 de noviembre me voy a dedicar, con los escaños que me den los españoles, sean los que sean, más, menos o los que tuvimos, a desbloquear el país, a intentar unir otra vez a los españoles y a calmar un poco las aguas". Además, ha recordado que él recogió el acta de diputado en el Congreso "hace menos de cuatro años", a principios de 2016.

"A los que nos gusta ganar y competir no solo no tiramos la toalla, sino que competimos hasta el último minuto", y el resultado electoral "no lo deciden las encuestas, lo deciden los españoles el domingo", ha señalado Rivera, que confía en movilizar a quienes ya votaron a Cs para que vuelvan a hacerlo.

Por eso, "yo voy a seguir picando piedra como he hecho, remando contra corriente, remontando el río", junto a Inés Arrimadas y a los demás compañeros, que "me eligieron" como presidente y como candidato, ha afirmado.

En este sentido, ha dicho que son los militantes de Ciudadanos los que tienen "las riendas del futuro del partido". "Nunca voy a ser un problema para España ni para Cs y creo, humildemente, que puedo ser parte de la solución para este país", ha concluido.